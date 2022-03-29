林嘉麒：美債息衝3厘　資產配置洗牌

雖然道指於近月反彈，但同時美債隨時跌穿長達40年的通道，兩個市場對前景有截然不同的表述。從市場統計數字反映，資金繼續從債市流向股市；在剛過去的一星期，近140億美元流入美股基金，債市則錄得連續10周走資。期內流入科技股基金的資金有25.5億美元，扭轉連續兩個月資金外流趨勢。

華爾街近期有一個說法，股市具對沖通脹功能。的確，如果以上世紀70至80年代初期計算，美國通脹累積升幅達159%，同期的標普500指數升幅更達到169%。不過，這種將時間拖長計算的分析結論，充其量是反映股市的長期回報可觀，卻忽略十幾年間的波動，尤其數據證明，一旦不是通脹，而是滯脹的話，股市初期回報是向下。

不能否認，標普500盈利預測上調幅度雖減低，但盈利預測趨勢向上未變。另一邊的持續上調加息預期，造成了債愈跌，股愈升。美國銀行、高盛已先後將加息幅度預測上調，未來兩次會議加息幅度預測均調高至半厘。最新加入的花旗更激，估計未來3次會議加幅一律半厘。加快加息步伐導致10年期債息一度觸及2.5厘，這是個一度被視為極大心理關口的水平。

從聯儲局主席鮑威爾加快加息言論起計的一星期，短期的3個月期債息升幅達31%，正好反映加息預期升溫。有趣的是，兩年期及10年期債息升幅一致，似乎證明債息曲線平坦並非單純是短期加息因素，然而，中長期憂慮衰退，因而要沽短債及盡快買長債。不同年期債券都出現沽壓，反映投資者全面沽債，以及憂慮並非衰退這麼簡單，而是滯脹。

聯儲局曾於2018年發表一篇論文，認為3及18個月債息倒掛才最具指標。多年前的論文，鮑威爾如今舊事重提。目前3及18個月息差約兩厘，跟當年論文發表時的約1.8厘相若。如果當年論文結論是準確，美國又為甚麼於2019年起呈現經濟向下？以超短期債息倒掛作為量度指標，某程度上是遲來的參考標準，是預期經濟向下末段的水尾前瞻指標而已。

美債債息升至哪個水平會對金融市場產生影響？事實上，美債作為比股票更重要的資產，債市年內的跌勢已構成某程度或某方面的流動性問題，尤其債券是近乎無風險抵押品角色。

另外，跨資產類別基金因為債市問題，組合開始難覓對沖工具，還有的是按揭資產基金因為按息急升，需要重新管理組合年期，變相要減持美債。目前，10年期美債實質負利率仍有半厘左右，假設其他情況不變，債息再升約0.5厘，實質負利率因素要報銷。

再參考2018年經驗，當年債息升至3.1厘以上，股市開始明顯下跌，以此粗略推斷，一旦10年期債息升至3厘水平，資產市場或會有另一輪配置上的調動。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士，未持有以上股份）