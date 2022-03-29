廖嘉豪：聯儲局或連續幾次加息半厘

隨着市場消化聯儲局政策利率或更快上升，美國國債收益率向上。相對於個多星期前，2年期和10年期債息分別上漲約35個基點至約2.30%和2.45%。聯儲局現在有機會於5月、6月、7月和9月，連續四次加息50個基點，隨後11月和12月或再加息25個基點，意味今年全年累計或加息275個基點至2.75至3.00厘。2023年局方或再加息三次，每次25個基點，最終利率區間有機會達到3.50至3.75厘。

聯儲局對調高政策利率和通脹預測出乎意料地強硬，但上周美股還是回升。調和鷹派立場與股市表現的一個因素，可能是受惠於實際利率預測(名義利率減去預期通脹)下跌。即使聯儲局傾向鷹派，如果繼續將實際利率保持在低位，或可紓緩股市的憂慮。

近日市場還有一個關注點，美債孳息曲線變平，增加了外界對經濟衰退的擔憂。然而，作為勞動力市場趨勢和整體經濟活動的領先指標之一，美國首次申領失業救濟人數上周跌至50多年低位。標準普爾全球採購經理指數及ISM等調查，也往往是一個有用的增長領先指標，在PMI和ISM數月呈下降趨勢之後，3月再次上升。這些指數仍處於高位，是令人鼓舞的迹象。即使聯儲局更加進取地收緊政策，我們繼續看到未來約6個月，美國經濟穩健增長的支持信號。

目前投資者仍需要建立一個廣泛多元化的投資組合，高質素美國債券和環球股票呈負相關關係，略為增加美國國債及投資級別債券配置或可對沖風險。近期收益率上升，已提高了整體美國投資級別債券的吸引力，尤其是當中的中年期債券。截至上星期中，近1500億美元面值的投資級別債券在對上兩周內，被信貸評級機構調高評級或看法。雖然市場背景動盪，但評級機構年初至今大量調高評級/展望的行動，或反映許多美國投資級別債券的發行人信用基本面穩健。

美國投資級別債券的信貸息差早前擴闊至144個基點，是2020年7月以來最闊，反映估值回落。由個別信貸事件而「傳染」至整個債市混亂，通常是投資者的潛在機會。儘管預計通脹在短期內仍將居高不下，而且較長期債券的收益率可能進一步上升，但收益率在幾個指數中開始看起來有吸引力，尤其是如果聯儲局的緊縮政策，最終在不過度損害經濟增長的情況下，能大幅降低通脹。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪