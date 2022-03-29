道指升94點　油價急跌6%

●踏入亞洲時段，美匯指數報99.12；港匯見7.8282；離岸人民幣(CNH)報6.3822；美元兌日圓處123.73；歐元報1.0996，英鎊報1.3105。金價處1,922.72美元。布油報106.7美元，紐油處103.98美元。比特幣報4.72萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水190點。

●道指收報34,955點，升94點或0.27%；標指收報4,575點，升32點或0.71%；納指收報14,354點，升185點或1.31%。

●蘋果公司(Apple Inc.)股價收報175.6美元，升0.5%，連升10日，創自2010年以來最長連升日數。

●港股ADR指數全日上漲，按比例計算，收報21,777點，升92點或0.43%。

●即月恒生指數夜期收報21,816點，升48點，高水131點，成交20,148張。

●花旗集團認為，聯儲局主席鮑威爾依靠短期美國國債孳息率曲線的陡峭斜率來證明可能加息半厘的合理性，「忽視了遠期曲線的嚴重倒掛」及其發出的經濟衰退風險信號。

●由於對國內食用油大漲價情況無計可施，印尼總統Joko Widodo所屬的執政黨呼籲，民眾在烹飪時可多發揮創意，不要油炸食物，改用蒸、烤及水煮方式做菜。

●紐約5月期油收報每桶105.96美元，跌6.94美元或6.09%；布蘭特5月期油收報每桶112.48美元，跌8.17美元或6.77%。

●石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)暗示，雖然俄烏衝突令市場面臨數十年來最大動盪，但他們仍然認為沒有必要調整石油供應計劃。

●紐約4月期金收報每安士1,939.8美元，跌0.7%。

●英國富時100指數收報7,473點，跌10點或0.14%；法國CAC指數收報6,589點，升35點或0.54%；德國DAX指數收報14,417點，升111點或0.78%。

●美國白宮周一(28日)披露聯邦政府最新財年的預算，總規模為5.8萬億美元，當中國家安全和國防的投資大增。