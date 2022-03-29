【二手樓慌】蝕讓料爆疫後最多　全月涉逾60宗飆70%

全城業主劈價沽貨，二手樓市血流成河。綜合市場資料，3月份至今市場出現至少約60宗帳面貶值轉讓，料屬疫情爆發後兩年來最多，按月增逾70%。過去兩日市場再現至少10宗損手個案，就連上車盤沙田偉華中心持貨3年即沽，帳面貶值20萬港元。

資料顯示，3月份二手市場出現虧損個案中，樓價蒸發金額逾1.1億元。而與2月全月出現至少35宗同類損手個案相比，按月已增加約25宗。而本月錄得貶值成交中，約36宗為2018年或以後的短線出貨個案，佔整體比例約60%。

近期市場交投轉趨活躍，業主把握機會劈價套現，近兩日出現蝕讓亦明顯增多，即使需求最大的上車盤同樣「蝕本」離場。中原杜文俊表示，沙田偉華中心4座中層E室，實用面積約358方呎，兩房間隔，開價約680萬元，議價後約618萬元售出，呎價約17,263元。原業主於2019年3月以638萬元入市，持貨3年辣招屆滿鬆綁即沽，帳面跌價約3.1%。

而市區單幢樓情況更慘烈。市場消息稱，長沙灣AVA 61本月錄3宗買賣，兩宗以低於購入價沽出，包括一個高層單位，實用面積約161方呎，售價358萬元，呎價約22,236元。原業主持貨不足5年，帳面蝕約19萬元。

同區另一個單幢項目曉悅低層單位，實用面積約220方呎，開放式間隔，日前售408.5萬元，呎價約18,568元。單位約4年期間，帳面貶值約3.2%。

個別豪宅項目都錄跌價個案。市場消息透露，北角柏蔚山3座中層J室，實用面積約879方呎，於2月曾叫價2,300萬元放售，市傳減至1,980萬元轉售，累減約320萬元，呎價約22,526元。據悉原業主為外籍人士，持貨約4年，單位帳面貶值逾300萬元，但當中未計及購入時有機會獲得的回贈及優惠。

事實上，3月暫錄貶值成交中，有6宗做價為逾2,000萬元的豪宅單位，而西半山敦皓一個特色戶，傳僅以約1.38億元轉手，數年間帳面貶值約5,000萬元，是月內最大宗的帳蝕個案。

另有業主蝕使費出貨。中原徐家倫指，大埔白石角海鑽‧天賦海灣8座高層C室，實用面積約941方呎，以約1,450萬元售出，呎價約15,409元。原業主持貨約4年，帳面賺約30萬元離場。料有機會蝕使費。