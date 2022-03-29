盧楚仁：拜登加稅　美匯上望103

日前，美國媒體引述白宮文件報道指，總統拜登將在新的財政預算案提出徵收富人稅，向擁有逾一億美元財富的富豪加徵最少20%稅率，亦將提出未來10年將預算赤字削減超過一萬億美元。其實拜登在競選期間已說明會增設富人稅，藉此削減美國財政赤字，現在上任一年多才宣布，可以說是姍姍來遲。

上一屆總統特朗普上任後立即宣布稅改，當時的稅改法案將會在10年內增加美國1.7萬億美元的預算赤字，同時未來10年美國企業將減稅1.1萬億美元，個人將減稅2,000億美元。當年稅改一推，美匯指數由高位103.82大跌至88.253，當時最令人跌眼鏡的是因為聯儲局正積極加息，大多數分析認為美匯應受惠於加息周期，仍然可有力向上。

不過，事與願違，特朗普的減稅計劃推出後，交易員認為美國財赤會急劇惡化，故全面拋售美元。現在拜登把特朗普的稅改推倒重來，加上在競選時已事先張揚，故相信消息不會對金融市場造成負面衝擊。

現在世界各地烽煙四起，相信美國富豪們也感受到，加上多國支持設定全球最低稅率，相信富豪們大幅撤資的機會不大，相信對美國經濟影響不大。

拜登加稅有機會大幅削減美國財政赤字，因而支持美匯在這個加息周期中進一步向上。值得一提的是，除了加稅削減財赤和美國持續加息繼續支撐美匯指數之外，聯儲局亦事先張揚5月會宣布縮減達9萬億美元的資產負債表，故此相信資產負債表也被削減的話，對美匯指數可以說是如虎添翼，估計美匯指數有望重回2017年的103水平。

獨立外匯商品分析師 盧楚仁