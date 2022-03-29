港股保持升勢　ATMJ領漲　融創瀉兩成

港股升幅擴至超過200點，恒生指數高見21,937點，惟逼近兩萬二關遇阻，暫升約150點。國企指數及科技指數漲80點，主板成交400億港元。

大型科網股愈升愈有，美團曾漲7.5%，高見162元，暫升幅收窄至6%。騰訊升3%；阿里巴巴升2%；京東集團升2.8%。不過小米集團逆市跌1.9%。另外，京東健康及阿里健康再飆逾15%及8%；微盟集團亦升15%。

融創中國延遲刊發業績，周五(4月1日)起停牌，股價急瀉22%，低見3.85元，暫維持逾兩成跌幅；融創服務亦挫6.6%。上周發盈警並預告或延遲公布業績的富力地產亦跌7%。

【09:20】港股窄幅上落 ATMJ撐市 滙豐偏軟

港股開市靠穩，恒生指數升86點或0.4%，報21,684點；國企指數高開34點或0.46%，報7,430點；科技指數升43點或0.96%，報4,537點。

大型科網股撐市，昨日急升的美團再漲1.6%；阿里巴巴及京東集團升1.4%；騰訊升1.2%；小米集團無起跌。

金融股窄幅上落，香港交易所升0.7%；中國平安升0.6%；友邦保險及招商銀行偏軟；建設銀行跌0.5%；滙豐控股跌0.8%。

農夫山泉去年多賺3成，股價高開6.5%報40.55港元。