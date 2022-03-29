李偉傑：招商局商業房託息率高　成就攻守兼備投資標的

市場投資氣氛不穩，資金願意泊岸到收息率高的公用股、電訊股與及房託産品身上，若果母企是國企或央企的房地産投資信託基金更具穩定性，公司具有央企背景亦能使投資者信心度提高。

連同每基金單位中期分派10.39港仙，年內每基金單位分派總額25.41仙，按去年12月31日基金單位收市價2.61元計，分派收益率達9.7%，維持與股東分享100%收益正是REIT吸引之處。

經營方面，招商房託整體物業組合出租率由2020年12月31日的84.3%，升至去年12月31日的87.7%，升幅為3.4個百分點。其中，寫字樓平均出租率由2020年12月31日的82.2%，升至去年12月31日的86.9%，升幅為4.7個百分點，花園城購物中心出租率則出現輕微下跌。物業組合租金全面得到提升，漲幅在2.7%至14.9%之間。其中，科技大厦現時租金顯著增長14.9%，花園城增長了6.1%。

未來增長空間上，招商房託在深圳蛇口中心區擁有5個優質商業物業，深圳去年全年GDP按年升6.7%首次突破3萬億元人民幣，展望深圳未來將持續受惠於中央在粵港澳大灣區的支持政策，加上深圳推動的科技創新環境及開放性的金融服務業，利好當地持續向好的經濟發展及帶旺全市零售市場。過去2年，招商房託為旗下物業持續改造升級，以吸引更多優質租戶和令租金可穩步上升，同步使經營收益將長期維持增長。

此外，香港最新一份《施政報告》提出將積極配合《十四五規劃綱要》提出的支持香港進一步推進與內地金融市場互聯互通，港府將研究提升發行及交易人民幣證券、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施。此舉將對香港的REITs加入滬港通、深港通有很大的推動作用，預料未來將有不少政策法規積極推動REITs市場的擴大發展，利好吸納更多內地長倉投資者進場。

招商蛇口作為大型央企的招商局集團旗下城市和園區綜合開發運營旗艦企業，在深圳、北京、上海等一綫大城市擁有及正在發展衆多優質商厦，今後料會把個別高收益項目注入招商房託，令基金的市值和回報得以持續增長。此外，母公司招商蛇口去年定下的雙百戰略，即在「十四五」規劃期末實現管理100個購物中心和核心地段的寫字樓，年營收100億人民幣的目標，這同樣將給招商房托物業組合的增長帶來有利的資產注入來源。在房託業績表現理想，母企實力强大，同時兼備超過9厘股息率，加上深圳受惠大灣區發展規劃助力，可在20天線水平2.72元吸納，中線看3至3.1元，防守位置在近期低位2.58元。

中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)