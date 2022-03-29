【高盛推介】比亞迪、長汽周二公布業績　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：將於周二(29日)公布業績的比亞迪股份，周一(28日)微跌不足0.1%，周二早段反彈。現報216.8港元，升約2.6%。有券商指比亞迪上月銷量強勁，達9.1萬輛，按年升超過3倍，及指比亞迪新能源車車型加價有助轉嫁部分成本壓力，並支持今明兩年有更好的盈利能力。該行維持對比亞迪「買入」評級，目標價332元。同樣將於周二公布業績的長城汽車，周一跌約0.7%，周二早段亦反彈，現報12.12元，升約3.6%。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金持續部署認購證，上周四(24日)至本周一共錄得約670萬元資金流入。牛熊證方面，可見熊證於周一獲資金轉向流入，有約100萬元，並較集中在245元收回區域的產品。

長汽方面，可見近期資金持續部署好倉，上周四至本周一皆錄得資金流入，合共約80萬元。

比迪購23782，行使價236.08元，2022年6月27日到期，實際槓桿5.4倍，行使價200至250元、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

比迪購27728，行使價258.2元，2022年7月21日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿。

比迪牛61318，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，市場上首三高槓桿貼牛之一。

比迪牛51375，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪沽20035，行使價207.8元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.9倍，貼價、低街貨。

比迪熊59932，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

長汽購13171，行使價14.7元，2022年11月22日到期，實際槓桿3.0倍，市場上最貼價條款、低街貨。

長汽牛56565，收回價10元，行使價9.2元，換股比率50，槓桿比率3.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

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