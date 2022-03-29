唔走有運行？香港金融業搶「剩才」　加薪幅度達3成

香港施行嚴格的防疫政策，令部分金融業者決定遷往別地。外媒引述金融業界消息，香港對人才的競爭激烈，至少在短期內，未有移民的金融業人才有很多機會獲得大幅晉升和加薪。

獵頭公司ESGI董事總經理Christine Houston說，「他們比一年前更搶手」，在人才短缺的情況下，人們會藉此來要求更高薪水。以往為了避免員工跳槽到新公司，香港僱主一般對金融員工加薪約15%，現時的加幅定必達到20%至30%。

她預測，如果香港政府能夠在不頻繁改變政策，以致令當地人和外籍人士感到困擾下，規劃一條走出疫情的道路，香港將再次吸引金融工作者。她舉例說，若有一個路線圖，大家確定不會再次失敗，一旦有此法寶則確定香港會立即好轉，人們會開始重返香港。

Robert Walters駐香港區域主管John Mullally表示，金融行業的薪酬漲幅在過去15個月一直是一個「重大問題」，隨着離職潮引發對剩餘人才的爭奪，今年以來加薪速度再度加快。他續說，將來一旦香港重新吸引人才回流或企業開始大規模把崗位布局於海外，那些現在獲得超額加薪的人可能面臨局勢大反轉的風險。另一個問題是，有些人現在薪水過高。Mullally補充，短期內，人們肯定有機會利用市場的這種錯位，但長遠來看不是一件好事，是一場人才大戰！

報道引述香港頂級銀行高層表示，自6月以來，離職潮意味着銷售和交易部門的中層員工薪資漲幅已經達到25%至35%。由於市場動盪和俄烏戰事，過去幾個月銀行間人員流轉速度略有放緩，但隨着交易收入反彈，預計今年跳槽又會加速增長。

與此同時，隨着香港加密貨幣產業蓬勃發展，業界也加入了人才爭奪戰。Michael Page Hong Kong董事總經理Olga Yung表示，金融服務業新增的就業機會，至少一成來自該行業。

報道指出，加密貨幣交易平台Amber於上個月以30億美元估值籌集了2億美元，新加坡淡馬錫有份投資。自去年2月以來，其全球員工人數激增3倍，並正在香港尋找具有傳統金融、人力資源和法律服務背景的員工。Amber聯合始創人兼首席執行官Michael Wu稱，鑑於公司的盈利能力，即使薪酬未能優於其他公司，也能並駕齊驅，形容「這是一場人才大戰」。

報道又根據對政府統計計算，去年發給外國金融服務從業人員的新簽證數量降至2,569份，較2018年減少近一半。