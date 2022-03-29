港交所歐冠昇：港股今年首兩個月交易量銳減屬短期情況

他提到，未來十年，香港資本市場將在中國市場推動下，迎來前所未有的機遇。隨着中國經濟持續增長，中國債券和股票市場規模將由去年約30萬億美元，增長至2030年100萬億美元以上，而當中仍未計算龐大的家庭財富市場。相信愈來愈多家庭財富，將由房地產和存款轉移至資本市場產品，加上更多獨角獸企業在中國創科政策下出現，將尋求短中期集資機會。

他坦言，新冠肺炎疫情在中港兩地反彈，加上人才離港等因素，影響本港資本市場，但在國際金融中心指中，香港再度位列第三，證明香港市場具韌性及可持續性，重申香港作為中國及世界的聯繫人的地位獨特，亦是其他市場無法複制，可以在地緣政治壓力加時，維持市場穩定平衡。

歐冠昇又指，俄烏衝突令中美緊張的局勢加劇，而全球通脹、利率飆升的環境、針對平台經濟的監管措旇等，港股今年首兩個月交易量銳減、新股上市宗數放緩等，但只屬短期情況，港交所的業務和基本面仍然強勁。