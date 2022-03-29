【高盛推介】美股逼近兩個月高 資金積極部署淡倉
2022年03月29日 11:13
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：烏俄停火談判似乎有所進展，市場憧憬緊張局勢降溫，帶動美股周一(28日)做好，三大指數逼近兩個月高位，當中納指逼近15,000點關口。道指周一亦於尾市倒升，逼近35,000點關口。唯獨通脹持續高企，市場加息預期强勁，周一美國2年期債息曾上試2.4厘水平，逼近3年高。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續部署納指淡倉，過去5個交易日旨錄得資金流入，合共約1,340萬元。好倉則於上周五(25日)及本周一共錄得約50萬元資金流入。
道指方面，上周五及本周一共錄得約160萬元資金流入淡倉。標指方面，亦見近期資金持續部署淡倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約90萬元。
投資者如認爲快速加息會令股市承壓，計劃以認沽證部署對沖，納指科技股權重較大，受加息影響較深，高槓桿選擇可留意屬行使價13,000至15,000點間產品中，槓桿最高的納指沽(10320)。中期選擇可留意屬6個月期以上產品中，槓桿最高的納指沽(10373)。道指方面，工業股權重高，或受原材料價格高企脫離，貼價選擇可留意屬行使價30,000至33,000點間產品中，槓桿最高的道指沽(10359)。中期選擇可留意低街貨道指沽(10388)。標指方面可留意屬市場上最高槓桿的標指沽(10342)。
納指沽10320，行使價14,480點，2022年6月17日到期，實際槓桿9.3倍，行使價13,000至15,000點間產品中，槓桿最高。
納指沽10373，行使價11,405點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.6倍，中期、6個月期以上產品中，槓桿最高。
道指沽10359，行使價32,380點，2022年6月17日到期，實際槓桿11.9倍，貼價、行使價30,000至33,000點間產品中，槓桿最高。
道指沽10388，行使價30,680點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.1倍，中期、低街貨。
標指沽10342，行使價4,080點，2022年6月17日到期，實際槓桿11.3倍，市場上槓桿最高標指沽。
投資者如看好後市走勢，納指方面可留意屬行使價16,000點以下產品中，槓桿最高的納指購(10339)。道指方面可留意屬行使價32,000至37,000點間產品中，槓桿最高的貼價道指購(10372)。標指方面可留意年期約6個月，屬高槓桿的低街貨標指購(10341)。
納指購10339，行使價16,000點，2022年9月16日到期，實際槓桿8.5倍，行使價16,000點以下產品中，槓桿最高。
道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.0倍，貼價、行使價32,000至37,000點間產品中，槓桿最高。
標指購10341，行使價4,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.4倍，高槓桿、低街貨。
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