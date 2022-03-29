利嘉閣陳海潮：樓價最快次季中段反彈

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，第5波疫情影響在2、3月份的樓價指數陸續反映，料樓價最快次季中段出現反彈，只要疫情受控，下半年市況有望大翻身。而2月份私人住宅售價指數再跌約2.08%，為2018年12月以來的39個月最大單月跌幅，並較去年9月份的歷史高位累跌4.02%。

陳指出，2月份差估署樓價指數跌幅進一步擴大，主要反映了1月中旬至2月上旬期間，疫情持續轉趨嚴峻，加上農曆新年淡月影響，買家紛紛暫緩入市，部分心急放售的業主唯有擴大減幅就範。有見2月下旬至3月上旬疫情仍然肆虐，但期間放寬按保及疫情高峰在3月初出現後漸回落，因此估計下次公布的3月份樓價指數跌幅或介乎1.5%至2%之間。

今年以來，樓價連跌兩個月，已累跌約2.95%，倘3月份再跌約1.5%至2%，則預料首季樓價將累跌約4.5%至近5%，完全蒸發了去年全年約3.63%的升幅。

不過，陳指出，近期疫情有所轉緩，如4月下旬真的可以放寬限聚措施，樓市交投及樓價均可出現較顯著的反彈，料樓價可在次季先築底、後回升，只要疫情不復來，下半年升幅將進一步加快。