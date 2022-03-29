當代置業3月底前無法公布去年業績　股份4月1日起停牌

發，導致總部北京市及其他多家子公司所在城市實施嚴厲限制措施，集團財務報表擬備工作，以及審計師審核工作的進度均受較大影響。根據目前已獲取的資料，截至2021年12月31日止年度的財務報表擬備工作尚未完成。因此，將未能於3月31日或之前刊發2021年度業績及將可能未能於4月30日或之前寄發2021年年報予股東。

由於上述2021年度業績延遲刊發，董事會會議將會延期；但董事會強調，集團營運維持正常，其將繼續與審計師緊密合作。

公司將申請股份自今年4月1日上午9時正起於聯交所暫停買賣，直至公司發布有關與公司核數師協定一致之2021年度業績的公告為止。

另外，於今年3月24日，公司取得佔現有票據未償還本金額75%以上的現有債券持有人支

持，並訂立重組支持協議，公司現著手根據重組支持協議的條款實施建議重組。公司相信，建議重組完成後將為集團提供穩定的境外資本結構，使集團能更好地管理其業務，並為其所有利益相關者帶來長期價值。