高盛降地產股目標價　料香港樓價4年累跌兩成

華爾街大行高盛表示，過去數月，宏觀經濟放緩及美元匯率大升等因素，香港地產行業面對進一步挑戰，預期本港住宅物業價格長遠將會下跌，今年至2025年樓價料每年錄得5%跌幅，即累計跌近兩成；相信本港地產股股價將會跌至接近估值低谷，故下調部分地產股目標價。

該行預期，香港銀行同業拆息(Hibor)上升影響借貸成本，按揭利率將由現時約1.5厘，升至2024年時見4厘時才見頂。又指，即時未來3至4年香港家庭收入可錄10至15%增長，樓價仍有機會跌15至20%。

該行認為，股東回報仍是市場焦點，看好長實並將其列入「確信買入」名單，相信該集團來自中港房地產的盈利/資產比例較低、股息增長相對較快、派息可靠度高，以及主要股東持續增購股份。