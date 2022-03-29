港交所：將續鞏固香港金融中心地位

他提到，港交所作為香港和全球的關鍵金融基礎設施，發揮着非常重要的作用。過去成功把握市場機遇、豐富產品的品種和多樣性、推動旗下業務更加國際化，並加深本港與中國內地資本市場特有的互聯互通。未來需要鞏固香港的國際金融中心地位、促進東西方資本的雙向流動；建設充滿活力和更加多元的市場，培育優秀的企業，並且凡事以客為本。港交所將永遠從市場的整體利益出發，致力維護市場的良好秩序、誠信、透明和互聯互通。

就連接中國與世界，港交所將藉立足中國的獨特優勢，繼續為國際投資者提供投資中國增長的機遇，同時也為中國資金提供投資海外的機遇。另透過拓展及提升互聯互通機制；成為中國的首選離岸風險管理中心；鞏固作為中國首選離岸融資中心的地位；及拓展更多中國相關的產品，發展成為首選的中國離岸融資、交易及風險管理中心。

至於連接資本與機遇，港交所將連接人才、資本、企業、市場與創意，着力於業務、市場和社區的長遠可持續發展。為提升旗下市場的吸引力、深度、活力及多樣性，鞏固其作為首選融資、風險管理及交易中心的地位，港交所特別注重提升集團新股集資市場的吸引力；完善市場結構，以提升交易、結算、交收及風險管理的效率；豐富集團的產品生態圈，提供更多不同資產類別的產品及增值服務；及拓展客戶生態圈，

另外，連接現在與未來方面，港交所正積極發展平台業務，利用靈活、現代化及數碼化的基建，包括進一步現代化基建平台；由「基建為本」模式轉型至「以客為本」模式；培養數碼化業務能力，發掘數碼化資產、ESG、私人市場及其他新興領域的機遇；及善用數據，以應對快速變化和不斷被顛覆的行業當中，數碼化、代幣化、大數據、個人化金融服務及ESG等新趨勢。