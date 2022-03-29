萊坊：中環「超甲級」寫字樓需求依然強勁

萊坊發布最新《香港每月物業市場報告》，寫字樓市場受第5波疫情和嚴厲的社交距離措施影響，部分租戶被迫推遲月內的租賃活動，租戶對超甲級寫字樓需求依然強勁，特別是中環區，很多內地企業、金融和法律界的大企業正在考慮擴充。核心區優質寫字樓的需求堅挺，預計當政府放寬社交距離後，核心區的寫字樓吸納量和租金將會在短期內迅速反彈。

而九龍區寫字樓租賃市場於2月份進一步走軟，新簽定的租約在農曆新年期間大幅下跌，由於政府收緊社交距離措施，很多寫字樓睇樓預約都被取消，租戶普遍較喜歡短租續租或者租約重組，而並非搬遷寫字樓。跟港島區寫字樓市場相比，九龍區的大部份租戶都是從事對成本較敏感的行業，例如採購和製造業，隨着經濟不穩定因素增加，這些行業或會在短期內放慢租賃決定。因此，預計九龍區寫字樓租賃市場將在未來幾個月放緩，租金將溫和下調，但不包括一些在2021年年初簽訂的部分交易。

至於住宅市場亦受第5波疫情和全球經濟形勢不明朗的影響，2月份住宅交易宗數顯著下跌，其中一手住宅銷售按月下跌55.5%，主要是由於發展商推遲新盤銷售。在一般住宅市場，二手住宅銷售按月下跌23.9%，準買家和業主態度謹慎。

相比之下，儘管經濟不穩定和股市大幅調整，豪宅市場表現堅挺，月內錄得數宗矚目的豪宅交易。展望未來，預計持續了相當長時間的疫情將為住宅市場帶來壓力，短期內整體樓價將面臨壓力。

零售物業市場方面，1月零售銷售總額按年上升4.1%至339億港元，然而數字未充分反映政府進一步收緊防疫措施對市場的影響，增長主要是由於去年同期的基數較低所致。在最新的財政預算案中，政府宣布即將向超過630萬名市民發放10,000港元的消費券，據過往經驗，市民主要將消費券用於購買日用品，而不是消費享樂。

財政預算案亦宣布為指定行業商戶提供暫緩追討欠租安排，引起不少爭議，其實有不少零售商和業主在市場環境不佳的時候，一直在自行洽談租金減免措施。 因此，該行相信在不干預市場為原則的情況下，就個別租賃個案而洽商減免措施可能更合適。

展望未來，預計零售業將出現一線曙光，第5波疫情在3月已達高峰，相信未來幾個月疫情會逐步緩和，消費者信心將回復，零售市場將恢復勢頭。