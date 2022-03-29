歐冠昇：新股市場融資為港交所業務核心
2022年03月29日 14:59
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歐冠昇
連接資本與機遇是香港交易所(00388)重要戰略之一，當中特別提到要提升集團新股集資市場的吸引力。行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)表示，新股市場融資是港交所的業務核心，一直聚焦非常高質量的機制，並獲全球認可，期望未來加強在企業上市前的聯繫。
上市科主管陳翊庭表示，今年會檢討新股申講、「同股不同權」資格，確定上市的要求合時。同時正檢討GEM板市場，探索如何便利中小企在港上市，惟強調港交所作市場營運者及監管者，所有措施都會平衡不同規模公司的需要及市場質素。
至於在美國上市的中資概念股回流，歐冠昇指，這不是近來才發生的事情，而企業選擇來港上市，證明香港是一個很好的市場，目前有約170宗正排隊上市的申請，認為現有團隊有能力應付。
被問到會否對中概股回流而感到憂慮，陳翊庭說，不會擔心，反而十分歡迎，認為這是去年就完善海外發行人上市制度的改革的努力成果，而有關制度於今年生效，並鼓勵部分中概股來港上市，證明港交所做對了工作。同時留意到有更多中概股採取雙重上市形式回流，相較第二上市，雙重上市具機會納入互聯互聯。小鵬汽車(09896)以雙重主要上市回流香港後獲納入港股通，亦對中概股形成吸引力。
她又笑言，希望歐冠昇能增加上市科人手，便能加快審批上市申請。
對於今年推出的特殊目的收購(SPAC)上市制度，歐冠昇指，本港的SPAC並非抄襲其他市場，重申不想市場有過多的SPAC，而是要吸引優質公司及投資者。同時亦非創造一個逃避規管的方法，而是讓市場多一個選擇。
陳翊庭提到，當初在SPAC諮詢時已講得清楚，此不是拐彎上市方式，故上市的門檻高，亦沒有向美國睇齊的計劃。自制度推行以來，目前已接收10個申請，並已有一家成功以SPAC形式上市。又透過許多發起人向其反映有以SPAC上市的意向。
港交所正研究讓未有收入和盈利的大型科技企業在港上市。陳翊庭稱，不少科技初創在發展初期需要資金，投資者也希望能在較早階段投資相關企業，冀日後若未有收入和盈利的大型科技企業在港上市時，能複製無收入生科企業在港成功的經驗，惟目前未有時間表。