歐冠昇：新股市場融資為港交所業務核心

上市科主管陳翊庭表示，今年會檢討新股申講、「同股不同權」資格，確定上市的要求合時。同時正檢討GEM板市場，探索如何便利中小企在港上市，惟強調港交所作市場營運者及監管者，所有措施都會平衡不同規模公司的需要及市場質素。

至於在美國上市的中資概念股回流，歐冠昇指，這不是近來才發生的事情，而企業選擇來港上市，證明香港是一個很好的市場，目前有約170宗正排隊上市的申請，認為現有團隊有能力應付。

她又笑言，希望歐冠昇能增加上市科人手，便能加快審批上市申請。

對於今年推出的特殊目的收購(SPAC)上市制度，歐冠昇指，本港的SPAC並非抄襲其他市場，重申不想市場有過多的SPAC，而是要吸引優質公司及投資者。同時亦非創造一個逃避規管的方法，而是讓市場多一個選擇。

陳翊庭提到，當初在SPAC諮詢時已講得清楚，此不是拐彎上市方式，故上市的門檻高，亦沒有向美國睇齊的計劃。自制度推行以來，目前已接收10個申請，並已有一家成功以SPAC形式上市。又透過許多發起人向其反映有以SPAC上市的意向。

港交所正研究讓未有收入和盈利的大型科技企業在港上市。陳翊庭稱，不少科技初創在發展初期需要資金，投資者也希望能在較早階段投資相關企業，冀日後若未有收入和盈利的大型科技企業在港上市時，能複製無收入生科企業在港成功的經驗，惟目前未有時間表。