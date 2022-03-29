道期升91點 日圓企123水平
2022年03月29日 16:21
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美匯指數報98.99；港匯見7.8276；離岸人民幣(CNH)報6.3855；美元兌日圓報123.6；歐元企1.0999，英鎊處1.3098。金價報1,918美元。布油升逾1.15%報113.77美元，紐油報106.84美元。道指期貨升91點。
●市後關注點
-21:00 美國1月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數
-22:00 美國3月諮商會消費者信心指數
●恒生指數收市報21,927點，升242點或1.12%。國企指數收報7,513點，升116點或1.58%；科技指數收報4,607點，升113點或2.52%，主板成交1,251億港元。https://bit.ly/3qICevH
-融創中國延遲公布業績周五起停牌，股價急瀉兩成。
●滬綜指跌10點，油股跌1.8%，外資淨流出逾3億人幣。https://bit.ly/3DlZwwg
●標普降俄今年經濟預測，由增長削至萎縮8.5%。
●【俄烏戰雲】G7拒絕用盧布支付天然氣，俄：將停止供氣。
●比特幣突破4.8萬美元關，創今年新高。
●日本官員警告要防止日圓「惡性貶值」。
●內地封城經濟有幾傷？學者：每月損失產值逾3,600億元。
●胡潤全球白手起家女企業家榜，龍湖吳亞軍居首位。
●中國經濟：
-上海封控第2日，金融市場平穩有序運行，推援企紓困措施。
-星展：料內地科企盈利受壓已見底，上調中國股票至增持評級。
-國家能源局印發《2022年能源工作指導意見》，穩步推進結構轉型。
●港交所歐冠昇：港股今年首兩個月交易量銳減屬短期情況。
-港交所：將續鞏固香港金融中心地位。
-港交所：積極拓展提升互聯互通機制，ETF通年內落實。
-港交所：通脹及人才爭奪，料對未來成本產生一定影響。
-港交所擬年內建設全新試點數碼資產交易平台Diamond。
-港交所：取消LME鎳交易為維持市場系統性，已考慮監管程序。
●差估署：2月私宅售價指數按月跌2%，連挫兩個月。
●唔走有運行？香港金融業搶「剩才」，加薪幅度達3成。
●滙豐銀行：再多50家分行將會恢復5天營業。