道期升91點　日圓企123水平

美匯指數報98.99；港匯見7.8276；離岸人民幣(CNH)報6.3855；美元兌日圓報123.6；歐元企1.0999，英鎊處1.3098。金價報1,918美元。布油升逾1.15%報113.77美元，紐油報106.84美元。道指期貨升91點。

●市後關注點

-21:00 美國1月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數

-22:00 美國3月諮商會消費者信心指數

-融創中國延遲公布業績周五起停牌，股價急瀉兩成。

●標普降俄今年經濟預測，由增長削至萎縮8.5%。

●【俄烏戰雲】G7拒絕用盧布支付天然氣，俄：將停止供氣。

●比特幣突破4.8萬美元關，創今年新高。

●日本官員警告要防止日圓「惡性貶值」。

●內地封城經濟有幾傷？學者：每月損失產值逾3,600億元。

●胡潤全球白手起家女企業家榜，龍湖吳亞軍居首位。

●中國經濟：

-上海封控第2日，金融市場平穩有序運行，推援企紓困措施。

-星展：料內地科企盈利受壓已見底，上調中國股票至增持評級。

-國家能源局印發《2022年能源工作指導意見》，穩步推進結構轉型。

●港交所歐冠昇：港股今年首兩個月交易量銳減屬短期情況。

-港交所：將續鞏固香港金融中心地位。

-港交所：積極拓展提升互聯互通機制，ETF通年內落實。

-港交所：通脹及人才爭奪，料對未來成本產生一定影響。

-港交所擬年內建設全新試點數碼資產交易平台Diamond。

-港交所：取消LME鎳交易為維持市場系統性，已考慮監管程序。

●差估署：2月私宅售價指數按月跌2%，連挫兩個月。

●唔走有運行？香港金融業搶「剩才」，加薪幅度達3成。

●滙豐銀行：再多50家分行將會恢復5天營業。