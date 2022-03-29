碧桂園服務：大規模收併購時間已過　重點投放短板領域

他稱，今年及未來一段時間，將重點在一些短板領域，圍繞引進人才、打造產品線、強化優勢等方面來進行併購。雖然追求規模及合約疊加的時代過去，仍然會做一定程度的併購，包括在商業、商寫、住宅、生活服務、資產管理方面，仍需進一步加強。

黃氏稱，今年首季以來完成對中梁物業等收併購項目，今年有關金額規劃要比以往少一些，亦會盡量靠自身現金流來完成有關工作，減少外部市場融資。

碧服執行董事、總裁李長江重申，公司大規模收購時間已結束，但不意味公司不收併購。他認為，今年整個物業收併購形勢方面，無論是單個項目規模及業務完整性皆與以往不同。其次，今年收併購可能不僅是住宅物業，可能延伸到增值服務方面。

李指，無論房地產形勢如何變化，進行收併購時仍會強調標的質量，包括其所處的區位、管理費單價、團隊能力、業務開展情況等，這些都是作為評判的標準。公司會繼續按自身需要，遇到機會時會抓緊。

截至去年底，該企合同管理面積增長至14.4億平方米，收費管理面積增長到7.7億平方米，儲備面積6.7億平方米。在管物管項目數量達到5,041個，覆蓋640萬戶業主。碧桂園服務於一二線城市項目收費管理面積達3.6億平方米，佔比提升7個百分點至47%。