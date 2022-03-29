【產經直播】港股受制二萬二關 突破有難度？
2022年03月29日 16:41
東網電視更多新聞短片
港股連升兩個交易日，恒指周二(29日)再升242點，收報21,927點，成交進一步縮至1,251億元，要進一步突破阻力位有難度？
績後獲大行唱好的美團(03690)，連續第二日急升，周二再升逾半成，而公司積極回購股份的阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)，亦都分別升2%及3%，走勢大好？在ATMX中唯獨小米(01810)獨憔悴，受內地嚴查小米產業鏈企業IPO傳聞拖累，股價盤中曾挫逾7%，但其後中證監澄清未有IPO限制措施出台，小米亦反擊消息歪曲捏造，尾市跌幅收窄，股東唔使騰騰震？
融創中國(01918)未能如期公布業績，並將於本周五(4月1日)起停牌，收市大插逾17%，有貨投資者把握時間趁停牌前沽貨？多間內房核數師相繼辭任，內房股捱沽，咪亂博反彈？碧桂園服務(06098)公布去年純利升50%，不過全年毛利率跌3.3個百分點，午後曾插6.1%，物管股都不宜沾手？
另外，藍籌農夫山泉(09633)業績去年多賺近36%，末期息更增逾1.6倍至45仙，股價高開逾6%，最終收市升4.5%，報39.8元。投資者可以點部署？內地疫情持續對股份又會有咩影響？
隔晚美國5年期與30年期國債債息倒掛，是2006年以來首次，市場憂慮經濟或出現衰退，為百業之母的銀行業將會受累？有貨未必繼續揸？
《東網Money 18》搵嚟艾德證券期貨聯席董事陳政深同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道