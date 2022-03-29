【產經直播】港股受制二萬二關　突破有難度？

港股連升兩個交易日，恒指周二(29日)再升242點，收報21,927點，成交進一步縮至1,251億元，要進一步突破阻力位有難度？

隔晚美國5年期與30年期國債債息倒掛，是2006年以來首次，市場憂慮經濟或出現衰退，為百業之母的銀行業將會受累？有貨未必繼續揸？

《東網Money 18》搵嚟艾德證券期貨聯席董事陳政深同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道