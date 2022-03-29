零售業經營困難　4大核心商舖空置率回升至11%

本港第五波疫情肆虐，加上政府年初進一步收緊禁聚令及社交距離措施等，令多區商舖出現空置及暫時停業的情況，美聯工商舖資料研究部數據顯示，3月份的4大核心購物區吉舖數量在短短兩個月內急劇增加至829間，空置率上升至約11%，為2021年第一季以來最高。當中以尖沙咀空置率達約16.7%最高，而本月銅鑼灣空置率約14.2%，較1月份上升約2.2個百分點，為漲幅最大地區。

美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪指出，該行今年第一季共進行了兩次統計，分別在今年1月及3月進行，先後派員到包括中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角4個核心購物區街道進行實地考察，兩次統計涵蓋了156條街道，並按結果統計商舖及空置舖位數目。結果顯示，本月份核心區吉舖數量，較今年1月疫情較輕微時增加82間，空置率在兩個月內由9.9%增至11%。

同時，4個核心區中有至少一成商舖暫時停業，中環區更高佔約17.1%。其中餐飲業受到晚市禁堂食等政策影響，生意大受打擊，多達468間飲食店舖需暫時關閉，即接近四分之一的飲食業商戶。

該行指出，飲食業在去年第四季持續擴充，至今年1月的飲食店舖數目較去年第三季淨增加92間，按分類劃分，4個核心區中增加最多的食肆為非中式餐館，今年1月大增59間，其中33間來自中環。帶動4大核心區空置率持續下跌。不過，第五波疫情急速惡化，民生消費大受打擊，令3月份的核心區吉舖數量急升。

售賣衣服、鞋履及皮具的店舖在疫情下受到較大打擊，該類別商舖數量比1月份時淨減少了35間，有不少連鎖服裝品牌均選擇結業。此外，食品行業較兩個月前也淨減少15間，主要為零食店、麵包及糕餅店。而必需品消費表現相對平穩。對比1月份，售賣必需品的百貨、超市和雜貨零售店合共淨增加3間。

美聯旺舖董事梁國文指出，政府推出新一輪電子消費券及預告放寬防疫限制，將對零售市場帶來正面影響，料於今年第三季的數據反映出來。但疫情反覆下舖市前景仍然未明，零售市道未能在短時間內復甦，他預計，未來半年四大核心區街舖空置率仍會在高位徘徊，維持在10.5至11.5%水平。