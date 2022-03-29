美財政部副部長：美國和盟友將增加俄羅斯制裁

外媒報道，美國財政部副部長Wally Adeyemo表示，美國及其盟友將收緊對俄羅斯入侵烏克蘭行為的制裁措施，並重點強調會打擊在俄烏戰爭中起到關鍵作用的相關行業。

他說：「只要俄羅斯繼續入侵烏克蘭，美國的盟友和夥伴將繼續採取重要措施制裁俄羅斯經濟。」他沒有透露未來潛在制裁的具體細節。

自2月24日俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動以來，美國及其盟友祭出一系列制裁措施，切斷俄羅斯的金融體系，經濟被孤立，盧布閃崩。一項調查顯示，俄羅斯2022年國內生產總值(GDP)料萎縮9.6%，2023年進一步萎縮1.5%。

作為美國財政部的二把手，Adeyemo將開展為期一周的歐洲之行，前往倫敦和布魯塞爾。他表示，額外制裁將打擊「對俄羅斯投射戰力、採購戰爭所需軍備，以及投資其他鎮壓工具至關重要」的行業。

在美國牽頭的制裁措施下，與俄羅斯總統普京政府關係密切的俄商界精英資產也被凍結。Adeyemo表示，盟友最近成立了一個多國工作組，用於追蹤俄羅斯富豪的資產去向。他說，收集的信息還可用於識別和懲罰任何向被制裁的俄羅斯精英提供實質性幫助的人。他又說：「對於那些考慮幫助這些精英隱藏他們不義之財的人：我們會找到你的。」