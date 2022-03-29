旺角舊樓單位345萬拍賣售出　3組競逐搶高28.7%

樓市交投氣氛回暖，拍賣場競投反應向好，具收購潛力的舊樓物業受追捧。環亞物業拍賣周二(29日)舉行拍賣會，場內售出兩個舊樓單位，其中旺角通菜街35號高層A室，實用面積約529方呎，過往曾兩度推拍，是次拍賣開價下調至268萬港元，最終獲3組客人出價競逐，搶高77萬元或約28.7%，成交價345萬元，呎價約6,522元，新買家料為投資客，計劃將單位放租，希望物業日後有財團進行收購。

同場售出的另一個舊樓單位為鰂魚涌惠利大廈低層3室，實用面積約353方呎，拍賣開價320萬元，最終以346萬元連租約售出，較開價高出26萬元，呎價約9,802元。

亦有4項原定安排今日拍賣的物業，於拍賣前已獲買家承接，當中亦包括由上述惠利大廈同一名業主持有該廈的另一個單位，售出單位為高層11室，實用面積約238方呎，成交價280萬元，呎價約11,765元。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，受惠於疫情放緩，無論睇樓量及查詢均明顯增加，而今日拍賣會有約30至40人出席，亦較早前只有10多人暢旺，當中較多為投資客，回歸市場物色合適單位入市。