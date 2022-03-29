證監禁法巴銀行前有關人士金範錫重投業界27個月

香港證監會禁止法巴銀行前有關人士金範錫重投業界，為期27個月，由2022年3月29日至2024年6月28日止。因為他利用預先簽署的客戶指示表格作為掩飾，藉此在未獲得書面授權的情況下，以委託方式操作客戶帳戶。

有關紀律行動源自證監會在法巴銀行主動匯報及金管局轉介調查結果後進行的調查，發現金範錫在2015年3月至2017年8月期間，安排客戶預先簽署空白的客戶指示表格及風險錯配確認函，以營造出有關買賣投資產品的指示乃來自其客戶的假象，而事實上他是以委託方式操作帳戶，藉此誤導法巴銀行。

金氏對其另外三名客戶採取類似的做法，並要求他們預先簽署空白文件，以便他可以在沒事先通知他們的情況下為其帳戶進行交易。他亦透過虛假的電話報告來欺騙法巴銀行，當中訛稱已與該客戶會面或聯絡，以提供投資建議或接受其交易指示，但事實上他並沒有這樣做。

金範錫的行為不但違反了《操守準則》內有關委託帳戶的授權及操作和合適性規定的監管條文，亦規避了法巴銀行在委託帳戶及合適性方面的政策及程序。

證監會認為金範錫並非作為受規管人士的適當人選，原因是他作出欺騙及不誠實的行為，令其品格、可靠程度及他是否有能力稱職地及誠實地進行受規管活動受到質疑。

證監會在決定上述處分時，已考慮到所有相關情況，包括金所犯的失當行為及違反法巴銀行政策的行為持續了近兩年半，承認使用客戶預先簽署的空白文件及促使出示虛假的電話報告，以及他過往並無遭受紀律處分的紀錄。