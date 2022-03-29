喜馬拉雅今再申請來港上市　騰訊有份持股

喜馬拉雅最新文件顯示，去年旗下平均月活躍用戶逾2.67億，包括約1.15億移動端平均月活躍用戶，和1.52億通過物聯網及其他開放平台收聽其音頻內容的平均月活躍用戶。

喜馬拉雅據報於去年4月計劃在美國上市，其後撤銷相關計劃；去年9月曾以同股不同權(WVR)架構申請赴港上市，當時甚至傳出其集資額有可能高於原本計劃的5億美元(約39億港元)。

不過，內地網信辦去年11月發布《網絡數據安全管理條例(徵求意見稿)》，規定倘赴香港上市影響或可能影響國家安全，數據處理者應申報網絡安全審查；今年2月中起實施的《網絡安全審查辦法》則提到，關鍵設施運營者服務或產品或可能影響國家安全，則應當向網信辦申報網絡安全審查；掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴境外上市，必須向網信辦申報。