【有排冧？】大行輪番唱淡港樓價　歸納7大必跌因素

差餉物業估價署周二公布的臨時數據顯示，今年2月份私人住宅售價指數報382.1點，按月顯著下跌約2.08%，為逾3年最大單月跌幅，連挫兩個月，亦創13個月最低，按年下跌約0.73%，跟去年9月的歷史高位398.1點相比，更累挫約4.02%。不過，券商齊齊響警本港住宅樓市跌浪未完，高盛更把樓價預測下調至今年起4年每年跌5%，即累瀉18.54%。換言之，業主有心理準備，要繼續捱多「三年零十個月」！

差估署數據指出，今年2月份各區實用面積431方呎以下細單位平均呎價都下挫，其中以九龍區跌幅最明顯，該區平均每方呎售價約14,242元，按月跌約5.21%，較去年同期更挫約7.43%，為2019年2月後最低。

新界平均每方呎售價約13,546元，按月亦挫約5%，按年則跌約4.1%，為2019年12月後最低。另外，港島區細戶平均每方呎售價約16,744元，按月跌約2.6%，按年亦挫約5.03%，為2019年10月後最低。而上月整體私宅租金指數報181.9點，按月回升約0.5%，終止4個月連跌，按年計則上升約4.48%。

基於港樓從高位累挫約4%，並因應本港第5波疫情的社交限制措施、本港銀行同業拆息(HIBOR)開始上揚，高盛首先把本港今年住宅樓價預測由按年持平下調至下滑5%，並在維持未來兩年各跌5%的預測之際，把2025年的預測下調至再跌多5%。

該行唱淡港樓主要基於息口，事關其經濟師近期特別強調美國本土通脹高企的危機，遂率先調高美國聯儲局加息預測。港樓去年換樓需求有所增加，收租投資需求大致不變，主要由於息口下降。不過，中港通關仍未在望，本港經濟短期仍要捱苦，不論首次置業或換屋需求都會受到打擊。更甚者，跟樓按相關的一個月HIBOR已從去年第四季的約0.06厘升越0.3厘。

高盛現時估算美國2024年為止加息共2.7厘，因此兩年後按揭利率將由目前的1.5厘衝上4厘左右，如果樓價不跌，那麼買家的收入就要大增30%，可是以現在的經濟艱難，本港家庭收入未來4年內充其量只能增長10至15%。就算樓價跌會令租金回報上升，也恐怕追不上加息幅度，更何況人口增長和經濟增長均考驗業主的叫價能力，因此預計扣除按息的淨租金回報兩年內會由正轉負，降至負0.7厘，削弱打算讓他人供樓的買家需求。

另一投行瑞銀亦將今年本港住宅樓價的基本場景預測從跌5%下調至跌10%，最壞情況更跌15%，其分析較多着墨於息口以外，理據包括本輪疫情，今年迄今人口外流比預期嚴重，市場亦未意識到港府給租樓開支提供稅務減免所帶來的副作用，更不用說內地買家缺席，以及美國加息步伐快過預期。

旨在給租戶人士減輕負擔的稅務減免之所以會衝擊樓市，瑞銀解釋，原因是受惠者在報稅的時候會揭發其房東原來有收入未報稅，繼而推低房東的租金回報率0.3厘至1.54厘。假設全港擁有多於一套住宅物業的人只有5%漏報稅而他們決定沽貨，已經可以拋出約2.27萬伙，為去年住宅交投量的31%或政府住屋供應目標的53%。放寬按揭保險無疑能給樓價帶來一些緩衝，問題是人口持續流出，英國亦會向納稅居民(一年居英183日以上者)的全球收入徵稅，均會增加二手盤源。

不過，瑞銀也不排除港樓今年好景重來的可能性，估計最多會升5%，推高港樓的要素包括內地人才大規模流入，以及港府「撤辣」，即撤銷針對非本地買家及非首置人士的印花稅。