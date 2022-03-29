中銀香港：有信心貸款實現中高單位數增長

受低息環境影響，去年該行淨利息收入和淨息差按年下跌。他指，美國加息對銀行盈利帶來正面影響是一個漸進過程，而受益程度將取決於加息頻率和幅度，以及港元跟隨美國加息的步伐等。2016年至2018年加息周期中，該行淨息差擴大0.25個百分點。

資產質素方面，該行貸款及其他帳項減值準備淨撥備19.66億元，按年減少21.01%；不良貸款率0.27%；不良貸款撥備覆蓋率229%。風險總監蔣昕表示，去年不良貸款主要分布於受疫情影響較大的行業，包括製造業和航空等。截至去年底，該行於內地房地產的貸款餘額1,065億元，佔總貸款6.7%。基於疫情壓力持續以及地緣政治緊張等，該行將密切關注今年資產質素，整體有信心保持審慎充足撥備。