則王減價60萬！太古城兩房戶1040萬沽

二手樓價回落，藍籌屋苑交投回升，鰂魚涌太古城3月暫錄20宗買賣，有兩房則王放盤一個多月，減價約60萬元，即以1,040萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊劍嵐透露，鰂魚涌太古城3月暫錄20宗買賣，平均實用呎價約18,608元，該盤廬山閣低層F室，實用面積約589方呎，兩房則王，2月以1,100萬元放售，放盤一個多月，以1,040萬元易手，呎價約17,657元，新買家屬用家，原業主於1977年以15.5萬元買入，持貨約45年帳面獲利1,024.5萬元，單位升值逾66倍。

●中原袁廣達透露，鰂魚涌南豐新邨3月至今錄得8宗買賣，較上月同期3宗大幅上升約1.67倍，平均實用呎價約16,151元，該盤2座中層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望園景。業主以651萬元易手，呎價約16,650元，新買家屬於用家。

●美聯陳世民表示，筲箕灣香島1座中層B室，實用面積約671方呎，兩房間隔，業主原先叫價月租約3萬元，議價後以月租2.75萬元承接，呎租約40.9元，業主於2016年11月份以約1,374.5萬元購入。

●中原林龍南表示，北角康澤花園3月錄得3宗買賣，包括D座高層1室，實用面積約590方呎，三房間隔，望市景，以1,150萬元易手，呎價約19,492元，原業主於2014年7月以808萬元買入，持貨8年帳面獲利342萬元，單位升值約42%。

●利嘉閣李家成指，北角富豪閣2座中層D室，實用面積約719方呎，三房間隔，以1,230萬元沽出，呎價約17,107元，新買家尋覓港島區單位多時，見賣家有較大議價空間，即拍板承接。

●利嘉閣劉玉麟表示，跑馬地金光大廈低層C室，實用面積約456方呎，原則兩房，現改為一房間隔，日前以775萬元易手，呎價約16,996元，該廈現時約有1個單位放售，叫價由1,188萬元起。

●美聯廖家輝指，西半山蔚華閣高層C室，實用面積約524方呎，兩房間隔，獲外區客垂青，並以1,228萬元成交，呎價約23,435元，原業主於2010年4月份以約695萬元購入，期內帳面獲利533萬元，物業升值約77%。

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九龍區

●香港置業胡耀才表示，啟德尚．珒溋1座中層E室，實用面積約657方呎，三房間隔，望山景，以約2.3萬元放約3個月後，吸引新租客洽詢，雙方零經議價承租，呎租約35元，新租客為同區客，業主於2020年1月以約1,689.8萬元購入。

●香港置業宋國權指，黃大仙崇山2座中低層C室，三房間隔，實用面積約764方呎，以1,580萬元放盤9個月後，獲外區客接洽，議價後以約1,498萬元成交，呎價約19,607元，新買家為首置客，睇樓兩次後即拍板入市。

●中原鄧錦雄稱，九龍塘又一居3座地下連花園特色戶，實用面積約568方呎，套三房間隔，擁452方呎花園，最初開價1,580萬元放售，因移民趨增，加上烏俄戰況激烈，疫情高峰期間，曾一度減價至1,248萬元，近日疫情回穩才調高至1,262.8萬元成交，呎價約22,232元，新買家為外區客，考慮片刻即決定入市自用。

●香港置業文華表示，奧運站海桃灣2座中層B室，實用面積約791方呎，三房連工作間間隔，望市景及海景，以約3.8萬元放租一個月，吸引外區客洽詢，減價5,500元，以3.25萬元租出，呎租約41.1元，較市價低約5%。

美孚新邨高層3房戶低市價易手。

●美聯彭文浩指，西南九龍御金‧國峯7座低層F室，實用面積約322方呎，開放式間隔，獲同區客斥約550萬元吸引價承接，呎價約17,081元，原業主於2012年2月斥資524.8萬元購入，轉手帳面輕微獲利25.2萬元，升值約4.8%。

●中原程智聰稱，長沙灣泓景臺2座高層A室，實用面積約466方呎，兩房間隔，享開揚園景，日前以1.7萬元租出，呎租約36.5元，上址業主於2018年5月以834萬元買入。

●香港置業陳渝東稱，荔枝角美孚新邨3月暫錄24宗買賣，包括1期百老匯街15號高層A室，實用面積約706方呎，三房間隔，望內園景，新買家為同區客，故斥資845.8萬元購入，呎價約11,980元，較市價低約5%。

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新界區

●利嘉閣徐浩煇指，將軍澳清水灣半島6座高層G室，實用面積約483方呎，兩房間隔，以740萬元易手，呎價約15,321元，屋苑現時約有70個單位放售，叫價由740萬元起。

●美聯劉世華稱，將軍澳LP6本月暫錄約10宗買賣，該盤5座高層G室，實用面積約306方呎，一房間隔，開價約668萬元，議價後終以約645萬元成交，呎價約21,078元，原業主於2018年10月以約528.4萬元購入，轉手帳面獲利約116.6萬元，升值約22%。

●利嘉閣黃金欽表示，將軍澳都會駅2座中層G室，實用面積約476方呎，兩房間隔，望海景，新近以878萬元沽出，呎價約18,445元，屋苑現時約有288個放盤提供，叫價由840萬元起。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳THE PARKSIDE第1A座中層D室，實用面積約541方呎，兩房連儲物室間隔，望內園景及公園景，原先叫價1,150萬元，最後以約1,068.9元易手，累減約81萬元或7.1%，呎價約19,758元，新買家為港島換樓客。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山新港城3月暫錄約9宗買賣，屋苑G座中層3室，實用面積約363方呎，兩房間隔，議價後以660萬元易手，呎價約18,182元，新買家為用家，原業主於2019年以568萬元購入，持貨約3年帳面獲利約92萬元，升值約16.2%。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山居屋富安花園15座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望山景，放盤4個月，已補價自由市場開價560萬元，減幅10%，以504萬元成交，呎價約11,694元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山嵐岸3座低層F室，實用面積約738方呎，三房間隔，享海景，單位放盤兩個月，叫價1,180萬元，減70萬至1,110萬元獲買家承接，減幅約6%，呎價約15,041元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區3月暫錄約95宗買賣，已超越上月全月錄約65宗，其中薈朗暫錄約3宗，包括1座中層B6室，實用面積約293方呎，一房間隔，為凶宅同層單位，開價約460萬元，議價後售450萬元，呎價約15,358元，低市價約20%，原業主於2016年以432.4萬元購入，持貨約6年帳面賺約17.6萬元，或升值約4%。

●中原侯惠良指，大圍金獅花園2期D座低層7室，實用面積約336方呎，兩房間隔，開價約540萬元，議價後以528萬元易手，呎價約15,714元，賣家隨即入市翠景花園2座高層H室三房戶，實用面積707方呎，三房間隔，開價約1,038萬元，反價至1,100萬元易手，呎價約15,559元。

●中原曾紀賢透露，沙田玖瓏山剛錄3月錄首宗買賣，該盤日瓏閣2座中層D室，實用面積約735方呎，套兩房間隔，開價約1,150萬元，議價後以1,050萬元易手，呎價約14,286元，原業主於2015年以1,034萬元購入，持貨約7年帳面獲利16萬元，單位升值約1.5%。

●中原馮澤源指，沙田蔚景園剛錄本月首宗買賣，單位為2座中層G室，實用面積約369方呎，兩房間隔，放盤時叫價約680萬元，議價後以666.5萬元易手，呎價約18,062元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城38座高層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤4個月，當時叫價610萬元，以528萬元沽出，減價82萬或減幅約13.4%，呎價約17,368元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城3月暫錄27宗買賣，較上月全月錄約31宗相若，屋苑最新錄10座中層C室成交，實用面積約327方呎，兩房間隔，早前叫價約540萬元，日前議價後以528萬元易手，呎價約16,147元。

●中原霍栢雄表示，火炭銀禧花園3月暫錄約2宗買賣，屋苑5座高層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，開價約745萬元，議價後以715萬元易手，呎價約14,357元，原業主則於2009年以231萬元購入，持貨約13年帳面獲利484萬元，單位升值約2.1倍。

●世紀21奇豐周淑萍指，火炭駿景園10座低層C室，實用面積約974方呎，套三房連工人房間隔，望山景，放盤1個月，開價1,240萬元，以1,228萬元成交，呎價約12,608元。

●中原方翰達稱，大埔八號花園錄3月首宗買賣，單位為4座中層G室，實用面積約333方呎，兩房間隔，叫價約480萬元，議價後以428萬元沽出，呎價約12,853元，新買家為用家。

●美聯梁葦姮指，大埔居屋明雅苑C座高層3室，實用面積約438方呎，兩房間隔，有少量海景，睇樓4次，鍾情單位景觀，以及室内附裝修，已補價在自由市場議價約5%，以548.8萬元成交，呎價約12,530元。

●中原潘婉兒指，粉嶺上水本月暫錄約60宗買賣，已超越上月全月錄約55宗，粉嶺名都2座中層C室，實用面積約376方呎，兩房間隔，開價約518萬元，議價後以515萬元售出，呎價約13,697元，新買家為用家。

●美聯林曉丹稱，元朗朗公屋屏邨畫屏樓低層13室，實用面積約490方呎，母親為愛女決定置業，因爲女兒提出想有獨立房間，經過跟原業主議價多天，最終在未補價第二市場以295萬元購入，較開價低近8%，呎價約6,020元。

●美聯龍國榮表示，元朗采茵軒1座低層單位，套三房間隔，實用面積約748方呎，附逾710平方呎花園及地庫車位，月前以約1,000萬元放售，獲外區首置客青睞，睇好北區部都會區發展，議價後以928萬元成交，呎價約12,406元。

●祥益黃肇雯指，天水圍居屋屏欣苑C座中層6室，實用面積約390方呎，兩房間隔，日前獲區內首置客垂青，新買家為白居二中籤者，未補價第二市場以370萬元購入自用，呎價約9,487元。

●美聯鄭智恒表示，屯門利寶大廈中層H室，實用面積約258方呎，一房間隔，今年3月初開價340萬元，其後減5萬元至335萬元，上車客決定購入單位自住，呎價約12,984元，原業主在2013年7月以180萬元購入，持貨近9年帳面賺155萬元，物業升值近86%。

●美聯湯鈞表示，屯門市廣場3座高層G室，實用面積約349方呎，原業主早年買入單位放租，早前已簽新臨時合約租出單位，惟因有買家洽商承接，即套現換貨，故決定撻租售出單位，開價約580萬元，議價後以535萬元成交，呎價約15,330元，持貨約4年帳面只賺7萬元。

●美聯梁磊昇指，屯門寶怡花園2座低層H室，實用面積約480方呎，兩房間隔，新買家睇樓1周，斥資548萬元入市，呎價約11,417元，原業主於1994年7以約157萬元購入，持貨近28年帳面獲利391萬元，物業升值約2.49倍。

●祥益袁思賢指，屯門海翠花園4座低層H室，實用面積約609方呎，兩房間隔，獲一名區內首置客購入，原業主由開價720萬元，累減37萬元，決定以683萬元即睇即買作自用，呎價約11,215元。

●中原林恩信透露，近日朗逸峯7座中層C室，實用面積約931方呎，套三房連工人房間隔，叫價1,250萬元，本月落價至1,200萬元，有睇樓客「翻睇」後即還價洽購，減至1082萬元沽出，貼銀行估價約1,080萬元，呎價約11,622元，新買家為換樓客。

●中原余俊文表示，荃灣麗城花園3月暫錄得14宗買賣，包括3期4座高層C室，實用面積約742方呎，原則四房改三房間隔，屬事故單位，去年底叫價850萬元，近日減至700萬元，最終以640萬元沽出，減幅近25%，呎價約8,625元，同類型單位正常做價約900萬元，是次成交低約29%，荃灣區3月累錄120多宗成交，比2月多約7%。

●中原胡國源指，荃灣愉景新城10日連錄10宗買賣，本月錄13宗，較上月多約18%，該盤3座高層F室，實用面積約495方呎，兩房間隔，享園景，叫價800萬元，議價後以760萬元沽出，呎價約15,354元，減價幅度約5%，新買家為上車客。

●利嘉閣周志榮指，青衣灝景灣9座中層D室，實用面積約751方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，新近以1,230萬元易手，呎價約16,378元，屋苑現時約有78個二手放盤，入場費由768萬元起。

●中原黃國強稱，青衣灝景灣6座低層H室，實用面積約863方呎，屬屋苑最大的分層單位，套三房連儲物房間隔，享全海景，早於2020年已放盤，開價1,700萬元，近期因疫情下調至1,570萬元，單位新近以1,538萬元沽出，呎價約17,822元，樓上高5層同室單位，去年中成交價1,475萬元，是次成交高約4%，新買家為外區用家。

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