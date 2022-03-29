一手交投加快　4日合共近40宗

近日新盤交投加快，過去周末至今4日合共有錄近40宗。而單計周二(29日)，亦錄得約10宗一手成交，為本月內首個工作日擺脫個位數成交量的局面。當中，將軍澳項目連沽3伙一房單位，涉資1,978萬元。

●將軍澳海茵莊園單日沽3伙一房

最新沽出的單位於包括第2座9樓C10室，實用面積288方呎，成交價644.7萬元，呎價約22,385元。另外，2座11樓C9室，實用面積283方呎，成交價668.5萬元，呎價約23,621元。資料顯示，該盤本月累計暫錄8宗成交。

●藍田港鐵站KOKO HILLS月內暫沽5伙

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，3月暫錄5宗成交，包括最新以1,168.3萬元售出5座18樓B室，實用面積519方呎，兩房間隔，呎價約22,511元。項目今年累沽11伙，套現約1.37億元。

●堅尼地城KENNEDY 38一房884.7萬沽

●元朗The YOHO Hub三房售1,045萬元

新鴻基地產的元朗The YOHO Hub，周二(29日)以1,045.4萬元售出第1座19樓H室，實用面積 530方呎，三房間隔，呎價約19,725元。

●西南九龍維港滙I兩房呎價約23,866元

●沙田星凱‧堤岸開放式戶呎價約約23,622元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，最新沽出2座16樓H室，實用面積259方呎，開放式間隔，以611.8萬元成交，呎價約23,622元。

●萬科香港旗下項目增2宗成交

萬科香港旗下兩盤，包括西營盤15 WESTERN STREET及何文田VAU Residence都錄得新成交。其中，15 WESTERN STREET30樓B室，為實用面積530方呎的兩房戶，成交價1,807.4萬元，呎價約34,102元。另外，VAU Residence 7樓D室，實用面積209方呎，開放式戶，成交價531萬元，呎價約25,407元。

●青衣薈藍4伙一房單位輕微提價