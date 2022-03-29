一手交投加快 4日合共近40宗
2022年03月29日 21:00
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近日新盤交投加快，過去周末至今4日合共有錄近40宗。而單計周二(29日)，亦錄得約10宗一手成交，為本月內首個工作日擺脫個位數成交量的局面。當中，將軍澳項目連沽3伙一房單位，涉資1,978萬元。
●將軍澳海茵莊園單日沽3伙一房
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，單日連沽3伙一房單位，共涉1,978.6萬元。上述成交價介乎644.7萬至668.5萬港元。
最新沽出的單位於包括第2座9樓C10室，實用面積288方呎，成交價644.7萬元，呎價約22,385元。另外，2座11樓C9室，實用面積283方呎，成交價668.5萬元，呎價約23,621元。資料顯示，該盤本月累計暫錄8宗成交。
●藍田港鐵站KOKO HILLS月內暫沽5伙
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，3月暫錄5宗成交，包括最新以1,168.3萬元售出5座18樓B室，實用面積519方呎，兩房間隔，呎價約22,511元。項目今年累沽11伙，套現約1.37億元。
●堅尼地城KENNEDY 38一房884.7萬沽
●元朗The YOHO Hub三房售1,045萬元
新鴻基地產的元朗The YOHO Hub，周二(29日)以1,045.4萬元售出第1座19樓H室，實用面積 530方呎，三房間隔，呎價約19,725元。
●西南九龍維港滙I兩房呎價約23,866元
會德豐地產及信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目再增1宗成交。維港滙I的3B座3樓D室，實用面積448方呎，採兩房間隔，以1,069.2萬元成交，呎價約23,866元。
●沙田星凱‧堤岸開放式戶呎價約約23,622元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，最新沽出2座16樓H室，實用面積259方呎，開放式間隔，以611.8萬元成交，呎價約23,622元。
●萬科香港旗下項目增2宗成交
萬科香港旗下兩盤，包括西營盤15 WESTERN STREET及何文田VAU Residence都錄得新成交。其中，15 WESTERN STREET30樓B室，為實用面積530方呎的兩房戶，成交價1,807.4萬元，呎價約34,102元。另外，VAU Residence 7樓D室，實用面積209方呎，開放式戶，成交價531萬元，呎價約25,407元。
●青衣薈藍4伙一房單位輕微提價
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍，周二(29日)修改價單，將其中4個一房單位輕微提價約0.29%至1.17%，但同時納入「易上車印花稅優惠」範圍，買家最多可獲成交金額3.75%的現金津貼。該公司執行董事程德韻透露，項目本月共售出12伙，銷售額約7,035.7萬元。而由去年8月開售至今，則累售236伙，套現逾11.18億元。