俄烏戰局緩和　道指早段升369點

受俄烏戰局緩和消息提振，美股周二早段向好，道指升369點，至35,325點；標指升43點，至4,618點；以科技股為主的納指升189點，至14,544點。恒指夜期報22,272點，升317點，高水344點。

10年期美債孳息率高企仍為後市帶來隱憂，摩根士丹利財富管理Lisa Shalett投資總監警告，最近幾周大型科技股的反彈或迎來終結。

Shalett稱，近日以大型科技股為首的反彈浪「令人困惑」，因為聯儲局正採取措施抗擊通脹、市場利率也不斷上升。她警告隨着5年期與10年期國債孳息率倒掛的出現，反彈勢頭可能會陷入停滯，又謂︰「以目前的估值和盈利預期水平來看，我們對股市並不樂觀，更不遑論聯儲局執行新政策路徑所帶來的風險。」

安聯首席經濟顧問埃利安則表示，面對目前通脹形勢，聯儲局未來或大幅加息，也可能導致經濟陷入衰退；消費者將面對生活成本急升的危機。

個股方面，掌舵聯邦快遞(FedEx)逾50年的行政總裁Fred Smith即將退下火線，自6月1日起改任執行主席，行政總裁職則由營運總監Raj Subramanian接捧。公司股價早段曾升4.31%。

家庭護理機構LHC Group獲聯合健康（UnitedHealth）提出以54億美元現金收購，折合每股作價170美元，較周一收市價溢價8.12%。LHC股價升6.82%。