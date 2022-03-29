恒大及恒大物業成立調查委員會及專業顧問

獨立調查委員會已委任禮德齊伯禮律師行為獨立調查委員會的專業顧問，協助獨立調查工作。獨立調查委員會已展開資料收集工作，將盡快完成調查，維護集團的利益。經初步核查，相關存款被質押和強制執行均發生在2021年度。

同日，恒大物業亦披露，就上述存款質押被相關銀行強制執行一事，公司董事會已成立由公司獨立非執行董事文豔紅、彭燎原及郭朝暉組成的獨立調查委員會對該事件進行調查。文豔紅亦被選為獨立調查委員會主席。

獨立調查委員會將委任歐華律師事務所、北京金誠同達律師事務所以及致同會計師事務所（特殊普通合夥）廣州分所(Grant Thornton China)為獨立調查委員會的專業顧問，協助獨立調查工作。

恒大與恒大物業的股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。