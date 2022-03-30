東方日報B1：納米盤首季交投縮四成　港樓價4年恐跌18%

納米盤「疫」市下無人吼，樓價回落即成大市犧牲品。今年首季納米單位成交量，按季急挫逾40%，不少做價顯著下跌，大埔嵐山一個不足200方呎成交單位，做價較近3年前高位低逾兩成四。另外，本月市場錄得的蝕讓成交中，亦佔近17%為納米戶，而部分蝕價放盤同類細戶，今年交投更出現「清零」情況。

市場對納米盤需求大減。利嘉閣數據顯示，截至本月22日為止，今年首季僅錄約157宗實用面積250方呎或以下私宅單位買賣登記，較去年第四季錄267宗回落，而3月份暫錄31宗同類單位登記，全月交投料創疫情後新低。而佔同期整體二手私宅登記比例僅約1.9%，亦是2019年疫情後最低。

失去購買力支持，納米物業做價大幅回落，本報調查顯示，3月份暫錄至少10宗實用面積250方呎以下單位帳面蝕讓個案，佔同期整體蝕讓比例近17%。當中長沙灣AVA 61連錄兩宗損手買賣，其中一個高層單位，實用面積約161方呎，開放式間隔，成交價345萬元，約5年帳面貶值約6.8%。

而多個以往曾被追捧的納米盤，自從第5波疫情後交投慘淡。中原胡鴻洲表示，尖沙咀匯萃去年錄約3宗二手買賣，全部都要蝕讓，而今年該盤暫時仍未錄得任何買賣個案。

項目現時有約30個放盤，佔一半都願意蝕讓或平手出貨，其中一個低層戶，實用面積約220方呎，以交吉形式放售，叫價約450萬元，原業主2015年購入，放盤價比購入價帳面已低逾50萬元。

屯門「龍床盤」菁雋提供不少實用面積小於200方呎的單位，業主大多為投資者，過往亦曾錄付辣稅都有賺的轉手成交，但項目買賣市場今年仍未發市。美聯區紹基稱，跌市期間，大部分買家都希望趁低價可入市面積較大的兩房單位，細面積放盤需求大減。他又指，該盤現時有約27個買賣盤，包括一個實用面積約169方呎的低層單位，鎖匙盤可約睇樓，現時連辣招稅叫價348萬元，扣除使費料近平手。

至於大埔嵐山今年暫錄兩宗買賣，做價比高峰期間均跌約20%或以上。1月份一個1座實用面積約196方呎的中低層單位，以322萬元成交。而同面積9座單位，日前售價跌至300萬元，約兩個月樓價跌約6.8%，而與2019年中同類型單位最高售價398萬元相比，最新做價急跌約24.6%。

區內地產代理指，該盤現時都有蝕讓放盤，一個實用面積約180方呎單位，於2018年期間以380萬元購入，呎價約21,111元，屬當時呎價高位，而該單位現時僅開價360萬元放售，較4年前購入價帳面低20萬元。

另方面，差餉物業估價署周二公布臨時數據顯示，2月份私人住宅售價指數報382.1點，按月顯著跌約2.08%，為逾3年最大單月跌幅，連挫兩個月，創13個月最低，按年跌約0.73%，跟去年9月的歷史高位398.1點相比，更累挫約4.02%。惟券商齊響警本港住宅樓市跌浪未完，高盛更把樓價預測下調至今年起4年每年跌5%，即累瀉18.54%。

差估署數據指出，今年2月份各區實用面積431方呎以下細單位平均呎價都下挫，其中以九龍區跌幅最明顯，該區平均每方呎售價約14,242元，按月跌約5.21%，較去年同期更挫約7.43%，為2019年2月後最低。

新界平均每方呎售價約13,546元，按月亦挫約5%，按年跌約4.1%，為2019年12月後最低。另外，港島區細戶平均每方呎售價約16,744元，按月跌約2.6%，按年亦挫約5.03%，為2019年10月後最低。而上月整體私宅租金指數報181.9點，按月回升約0.5%，終止4個月連跌，按年計則上升約4.48%。

基於港樓價從高位累挫約4%，並因應本港第5波疫情的社交限制措施、本港銀行同業拆息(HIBOR)開始上揚，高盛首先把本港今年住宅樓價預測由按年持平調低至下滑5%，並在維持未來兩年各跌5%的預測之際，把2025年的預測下調至再跌多5%。

該行唱淡港樓主要基於息口，事關其經濟師近期特別強調美國本土通脹高企的危機，遂率先調高美國聯儲局加息預測。不過，中港通關仍未在望，本港經濟短期仍要捱苦。更甚者，跟樓按相關的一個月HIBOR已從去年第四季的約0.06厘，升越0.3厘。

高盛現時估算美國2024年為止加息共2.7厘，因此兩年後按揭利率將由目前的1.5厘衝上4厘左右，如果樓價不跌，買家收入就要大增30%，可是本港家庭收入未來4年內充其量只能增長10至15%。就算樓價跌會令租金回報上升，也恐怕追不上加息幅度，因此預計扣除按息的淨租金回報兩年內會由正降至負0.7厘，削弱打算讓他人供樓的買家需求。

另一投行瑞銀將今年本港住宅樓價的基本場景預測從跌5%，降至跌10%，最壞情況更跌15%，因今年人口外流比預期嚴重，市場亦未意識到港府給租樓開支提供稅務減免所帶來的副作用。

瑞銀解釋，稅務減免的受惠者在報稅時會揭發房東有收入未報稅，推低房東租金回報率。若全港擁有多於一套物業的人只有5%漏報稅且決定沽貨，已可拋出約2.27萬伙，為去年住宅交投量的31%或政府住屋供應目標的53%。放寬按揭保險無疑能給樓價帶來緩衝，問題是人口持續流出，英國亦會向納稅居民(一年居英183日以上者)的全球收入徵稅，均會增加二手盤源。

不過，瑞銀也不排除港樓今年好景重來的可能性，估計最多會升5%，推高港樓的要素包括內地人才大規模流入，以及港府「撤辣」，即撤銷針對非本地買家及非首置人士的印花稅。