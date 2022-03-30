道指收漲338點　惟美債孳息率倒掛惹關注

受俄烏戰局緩和消息提振，美國股市周二(29日)做好，道指收報35,294點，升338點或0.97%；標指收報4,631點，升56點或1.23%；納指收報14,619點，升264點或1.84%。

10年期美債孳息率高企仍為後市帶來隱憂，美國債市周二出現了「收益率曲線倒掛」(inverted curve)，即2年期國債收益率升至10年期國債收益率上方，為2019年8月以來首次。

「收益率曲線倒掛」往往預示着經濟衰退風險，例如在2007年6月，收益率曲線倒掛之後不久，就爆發金融危機及接下來的經濟滑坡。在過去70年內，美國美國的經濟衰退都是在2年期和10年期國債收益率曲線倒掛後才發生的。

至於上一次「收益率曲線倒掛」是在2019年8月，當時美國聯儲局已啟動新一輪減息周期，隨後新冠肺炎疫情爆發，導致包括美國在內的全球經濟出現了嚴重衰退。

摩根士丹利財富管理Lisa Shalett投資總監警告，最近幾周大型科技股的反彈或迎來終結。她稱，近日以大型科技股為首的反彈浪「令人困惑」，因為聯儲局正採取措施抗擊通脹、市場利率也不斷上升。

她警告隨着5年期與10年期國債孳息率倒掛的出現，反彈勢頭可能會陷入停滯，又謂︰「以目前的估值和盈利預期水平來看，我們對股市並不樂觀，更不遑論聯儲局執行新政策路徑所帶來的風險。」

安聯首席經濟顧問埃利安則表示，面對目前通脹形勢，聯儲局未來或大幅加息，也可能導致經濟陷入衰退；消費者將面對生活成本急升的危機。

個股方面，掌舵聯邦快遞(FedEx)逾50年的行政總裁Fred Smith即將退下火線，自6月1日起改任執行主席，行政總裁職則由營運總監Raj Subramanian接捧。公司股價全日升3.7%，收報238.57美元。

家庭護理機構LHC Group獲聯合健康（UnitedHealth）提出以54億美元現金收購，折合每股作價170美元，較周一收市價溢價8.12%。LHC股價急升5.93%，收報166.56美元。