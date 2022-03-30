達拉斯聯儲：美國樓市恐正醞釀泡沫　或重現2008年崩潰

美國達拉斯聯邦儲備銀行周二(29日)警告，美國樓價正出現「脫離基本面」的迹象，就像2008年崩盤前的房地產泡沫一樣。該行在網誌上表示，「我們的證據表明，自2000年代初的繁榮時期以來，美國房地產市場行為首次出現異常。」

達拉斯聯儲銀行研究人員援引其與International Housing Observatory全球學者所開發的用於衡量房地產市場「繁榮」的數據，並指出，該指標表明「到2021年第三季度末，美國房地產市場已經連續5個多季度顯現榮景。」自此以後，房價持續飆升。

達拉斯聯儲研究人員的指數基於人均可支配收入、住宅租金和長期利率等經濟變量

他們的主要發現是，自2020年初以來，樓價租金比率飆升，超出了單單「基本面」所能解釋的範疇，並進入了「繁榮」階段。

他們還發現，與疫情相關的財政和貨幣刺激措施導致的可支配收入飆升，以及由於人員流動限制而導致的家庭消費減少，可能已經降低該指標的有效性，這表明泡沫的出現可能比指標所顯示的更早。

研究人員認為，在辨別房地產市場泡沫時，單靠樓價收入比指標可能會產生過於保守的結果。他們表示，買家擔心錯過上漲走勢，以及投資者更為激進的投機行為，可能也對這波住宅市場繁榮起到了推波助瀾的作用。

不過，研究人員表示，樓價回調所帶來的經濟後果不會像美國在2007年至2009年經濟衰退時那麼大。