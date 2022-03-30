鄭勤龍：港股偏淡　暫不宜心急入市

由卦象顯示，恒指走勢正處於《兌為澤》變《水天需》之中，在易經，「澤」為水勢蓄聚的最低處，而「水」性則向下流，今「兌為澤」卦帶有「澤」的原素，而「需」卦則帶有水的原素，預示着大市或仍需一段時間消化負面消息。

承接上文預示港股再反彈空間不多，以上落為主的《水風井》變《地水師》卦，恒指上周三(23日)在22,088點開市，當日指數雖曾一度高見22,423點，但卻隨即轉勢回吐，本周一(28日)大市在低見21,202點後現後彈，昨日指數最高曾反彈至21,937點，升了242點，收報21,927點，可說是已應驗了反映恒指在短線內的可持續性反彈空間或已不多的「井」卦和走勢或仍會反覆，形成忽上忽落的拉鋸情況的「師」卦卦象。

「兌為澤」卦帶有脫困之意，《雜卦傳》說「兌見而巽伏」，此句的「伏」可類化為下跌，而「見」則可為上升，然而由於在序卦來說，《兌為澤》卦是排於《巽為風》卦之後，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可理解為先下跌後反彈。

「需」卦的卦象為水在天上，引申為雨水，《彖傳》曰:「需，須也，險在前也」，所以《雜卦》又曰：「需不進也」。

因此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為指數短期內的走勢或仍偏淡為主，投資者暫不宜心急貿然入市。

玄學金融家 鄭勤龍