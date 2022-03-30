安東油服去年轉賺　國內收入跌兩成

內地積極提高國內油氣產量，惟安東油服去年內地收入倒退近20%至14.68億元，收入增長由伊拉克為主的海外市場推動。該企解釋，去年內地疫情持續受控，市場總體平穩，油企亦持續推進「增儲上產」，油田服務需求旺盛，可是2020年市場受到疫情衝擊以來，客戶持續維持嚴格的費用控制，服務價格尚未恢復到疫情前水平。

因此，安東油服持續推行輕資產轉型，着力爭取技術需求高、現金流好及淨資產回報率高的優質訂單，輕資產的檢測業務去年繼續快速發展，收入增長46.4%。輕資產的專業技術服務業務亦取得訂單、收入的增長。

而在中國2060年實現「碳中和」的目標下，集團亦積極推進低碳業務以及數碼化業務的發展，已成立「低碳及新能源技術公司」及「智慧油田技術公司」2個專業團隊，為客戶提供低碳能源以及新能源的解決方案，包括積極推進儲氣庫建設、碳捕集與封存、地熱能源開發及利用、低碳業務諮詢、碳資產管理等，以及為客戶提供智慧油氣田解決方案，如智慧化工園區管理一體化解決方案，智慧安防、智慧環保、智慧物流等。年內，集團幫助油田客戶完成了首個太陽能項目的執行。