陳錦興：海螺水泥受惠基建景氣

海螺水泥2021年度業績符合預期，收入1,680億人民幣(下同)，按年下降4.7%。錄得純利333億元，倒退5.4%，與收入與盈利基本同步，每股盈利6.28元。末期息派2.38元，較上年同期派2.12元，反增加12%。第四季純利為109億元人民幣，按年增長4.4%。

目前，海螺熟料產能為2.69億噸，水泥產能3.84億噸，商品混凝土產能1,470萬立方米。雖然面臨市場需求下行、成本居高不下、能耗管控等諸多挑戰和壓力，但今年內地將積極擴大有效投資，基建投資對水泥需求具有一定支撐，加上內房產業回暖，調控政策轉寬鬆，以達穩增長目標，水泥行業將受惠。

海螺預期今年自產銷量為3.25億噸，按年增長約7%。估計今年水泥價格及每噸盈利平穩，未來兩年複合盈利增長約15%。現價計，預期市盈率為5倍，息率7%，估值合理，建議於38.5元吸納，中線阻力位為45，向下支持位為35元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)