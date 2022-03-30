港股黑期升逾300點　布油跌2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報98.37；港匯見7.8268；離岸人民幣(CNH)報6.3728；美元兌日圓處123.12；歐元報1.1092，英鎊報1.3099。金價處1,917.32美元。布油報108.65美元，紐油處106.2美元。比特幣變動不大，報4.74萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水310點。

●道指收報35,294點，升338點或0.97%；標指收報4,631點，升56點或1.23%；納指收報14,619點，升264點或1.84%。

●美國債市周二(29日)出現了「收益率曲線倒掛」，即2年期國債收益率升至10年期國債收益率上方，為2019年8月以來首次。「收益率曲線倒掛」往往預示着經濟衰退風險。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報22,149點，升221點或1%。

●即月恒生指數夜期收報22,223點，升268點，高水295點，成交18,950張。

●外媒報道，俄羅斯政府正討論，將俄國企業的股票從外國交易所退市。

●美國達拉斯聯邦儲備銀行周二警告，美國樓價正出現「脫離基本面」的迹象，就像2008年崩盤前的房地產泡沫一樣。

●紐約5月期油收報每桶104.24美元，跌1.72美元或1.62%；布蘭特5月期油收報每桶110.23美元，跌2.25美元或2%。

●紐約6月期金收報每安士1,918美元，跌1.4%。

●德國財長Christian Lindner直言，中國不尊重德國所秉持的原則，是這個歐洲最大經濟體的「系統性對手」。

●英國富時100指數收報7,537點，升64點或0.86%；法國CAC指數收報6,792點，升203點或3.08%；德國DAX指數收報14,820點，升402點或2.79%。