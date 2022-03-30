太陽城集團去年大幅虧損2.58億元　來年保持審慎

2021年全年公司權益持有人應佔年內虧損，主要來自持續經營業務之成本及費用：(1)融資成本約2.839億元；(2)應佔一間合營公司虧損約4.38億元；(3)物業、經營權及設備之減值虧損約2.871億元；(4)向一間合營公司權益貸款之減值虧損約1.197億元；(5)向一間合營公司貸款及應收一間合營公司款項之減值虧損約2.171億元；以及(6)部分被(a)衍生金融工具公允值變動收益約8.258億元；及(b)來自已終止經營業務之年內溢利約1.768億元，包括出售通達有限公司全部股權之收益約2.017億元所抵銷。

該公司指出，2021年是集團營運史上艱難的一年，新型冠狀病毒繼續影響所有業務分部及免檢疫國際旅行尚未恢復等。最近，有關俄羅斯與西方國家之間的地緣政治緊張局勢新聞更登上各國頭條，儘管全面評估近期制裁對俄羅斯的影響仍為時尚早，集團密切監察有關情況。總括而言，集團來年保持審慎。

另外，核數師已就2021年經審核財務報表於獨立核數師報告出具不發表意見，主因公司多項不確定性因素，董事會指對於獨立核數師不發表意見已採取解決措施，自2021年最後一個季度起實施，且可能需要一段時間才能看到結果。