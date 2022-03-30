騰盛博藥夥國藥推進新冠藥商業化

安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法於2021年12月8日獲得國家藥品監督管理局(上市批准，用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型(包括住院或死亡)高風險因素的成人和體重40公斤以上12至17歲青少年新型冠炎患者，其中青少年適應症人群為附條件批准。該聯合療法於2022年3月15日獲中國國家衞生健康委員會批准納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第九版)》。

2022年3月21日，中國國家醫療保障局發布的《關於切實做好當前疫情防控醫療保障工作的通知》指出，對《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第九版)》新增藥品，各省級醫療保障部門參照《國家醫療保障局財政部關於做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫療保障的通知》(國醫保電[2020]5號)相關要求，將其臨時納入本省份醫保基金支付範圍。自3月22日起，多個省市醫療保障局陸續執行了該通知的指示，將安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法納入本地醫保基金支付範圍，包括湖南、北京、上海、浙江、江蘇、四川、山西、貴州、遼寧及安徽，預計還會有其他省份陸續將該藥物納入當地醫保基金支付範圍。

隨着國家衛生主管部門及臨床專家們對安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法的認可，截至3月29日，騰盛已收到近20個省衞生健康委員會、逾百家醫療機構和商業公司的採購意向和儲備需求。目前公司正加速生產和藥物供應準備工作，以盡快將此療法提供給有需要的患者。