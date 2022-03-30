俄鋁去年賺251億元　政府暴力救市或不利業務

該企表示，今年2月底及3月，若干國家及多邊組織宣布俄羅斯、俄羅斯央行、多家俄羅斯銀行及若干俄羅斯政府相關實體和機構之公債實施新一輪制裁措施，以及針對多名人士實施個人制裁和若干其他限制。在地緣政治緊張局勢加劇的情況下，證券及貨幣市場的波動性自上月以來顯著加劇，俄羅斯盧布兌美元及歐元也大幅貶值。公司預期該等事件將在多個經濟領域影響俄企的活動，目前無法準確量化該等事件的影響。

基於上述有關情況，公司可能於設備供應上面臨潛在性困難，導致投資項目進度延誤。由於整體的不穩定性，加上俄羅斯央行將主要利率暴升至20厘，直接推高俄國本土的盧布市場利率，導致一般的外幣信貸融資或需要指定以盧布貨幣債務來替代，從而可能對公司的財務業績產生負面影響。此外，俄羅斯政府近期宣布計劃改變對國內金屬銷售價格的監管，亦可能對公司的盈利能力產生不利影響。

就月初暫時關閉烏克蘭尼古拉耶夫氧化鋁精煉廠，以及澳洲上周禁止向俄羅斯出口氧化鋁及鋁礦石，俄鋁稱，管理層正在評估所有情況，並分析變化中且具不確定性的微觀和宏觀經濟條件對公司2022年及其後財務與經營狀況可能產生的影響，將按要求或其認為有需要時作進一步公告。