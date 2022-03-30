恒指曾漲近400點　ATMXJ支持大市

港股維持升勢，恒生指數最多升363點或1.65%，暫高見22,291點，最新仍升逾250點或1.1%，報22,182點；國企指數亦升79點或1%，報7,592點；恒生科技指數則升38點或0.8%，報4,643點。主板成交暫逾541億港元。

新經濟股受捧，騰訊漲2%，阿里巴巴及美團同升0.7%，小米升1%，京東漲2%。快手先升後倒回吐，最多曾飆8%，最新倒跌2.5%。

【09:21】恒指重上22000點 快手績後飆8% 恒大汽車復牌受壓

俄羅斯稱將減少對烏克蘭的軍事行動，戰火暫緩；港股跟隨外圍做好，恒生指數高開174點或0.79%，報22,101點；國企指數高開84點或1.13%，報7,597點；恒生科技指數高開78點或1.7%，報4,685點。主板成交暫逾29億港元。

大型科網股向好，近日不斷回購的騰訊、阿里巴巴、美團及小米均升超過1%。快手則飆8%，去年收入810.81億元人民幣，按年升37.9%；虧損減少至780.73億元人民幣。

重磅股支持大市，港交所公布3大戰略，股價1%至376元。建設銀行及中國銀行績後有支持，各升1.2%及1.3%。滙豐控股升0.5%，中移升0.3%，友邦保險微升0.06%。

恒大汽車復牌，大挫6.2%至3.3元。公司因未及公布業績料周五(4月1日)將停牌。