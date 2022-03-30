李偉傑：寶寶樹前景可期　短線目標0.85元

值得留意，寶寶樹孕育App的核心變現用戶流量增長8.5%至錄得2,160萬。同時，寶寶樹微信社群廣泛覆蓋中國所有省份及54個主要城市，為互聯網母嬰行業規模最大的社群及最活躍的社群，寶媽助理分銷體系及品牌廣告多模式社群營銷應運而生，反映其平台所針對的客戶相當全面。在社群效應擴大及公司續見自有產品推出，料寶寶樹可受惠雙重交叉銷售帶動，推動公司品牌推銷領域可觀性增長，未來具爆發潛力。

寶寶樹的策略，是精透過益運營、生態拓展、科技驅動3大核心能力，以建立B2B、C2M及O2O的3大商業布局。電商業務仍處於緩慢復甦階段，惟電商依然是公司重要發展項目，公司專注C2M產品研發及推廣以及擴大自有Mika品牌IP輸出，料未來將加快向C2M業務及自營產品組合發展，為多元化產品組合及收入來源打下良好基礎。

除自主研發的產品外，寶寶樹亦與第3方聯合推出聯名產品，並預計今年第2季將推出首批孕嬰清潔護理產品，主要針對國內龐大的孕嬰人群，透過依托寶寶樹本身社群競爭優勢，帶來強大協同效應，前景可期。

去年，國務院印發《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，落實每對夫婦可生育3名子女的政策，隨後全國人大常委會表決通過修改人口與計劃生育的決定，將三孩政策提升至法律層面。可以預見，寶寶樹料可長遠受惠國家政策利好，享人口紅利。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)