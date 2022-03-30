黑客盜46.8億元虛擬貨幣　料屬歷來最大劫案之一

黑客從連接到Axie Infinity在線遊戲的區塊鏈網絡中竊取了大約6億美元，是加密貨幣圈迄今為止最大的攻擊事件之一。

打造Axie Infinity的團隊Sky Mavis和Axie DAO運營的計算機遭到攻擊，這種計算機也被稱為節點，支持所謂的橋(bridge，允許人們將某種加密貨幣轉換為可在另一個網絡上使用的加密貨幣)，駭客從Ronin橋盜走17.36萬個以太幣和2,550萬個USDC加密貨幣。據Axie Infinity的側鏈Ronin指出，該漏洞遭到攻擊是發生在3月23日，但直到周二才被發現。

Securitize Inc.資產管理部門Securitize Capital的負責人Wilfred Daye說，這個事情居然6天都沒有人注意到，光是這一事實就讓人驚覺，應建立一些架構來監控非法轉移。

Ronin區塊鏈上所用代幣Ron價格在駭客事件曝光後下跌了約22%。根據CoinMarketCap的數據，Axie Infinity中所用代幣AXS下跌約8.5%。

Ronin在其博客中表示，它與主要的加密貨幣交易所和區塊鏈追踪器Chainalysis保持聯繫，以監控被盜資金的動向。Ronin還表示，正在與執法部門合作。Ronin沒有立即回覆置評請求。

據區塊鏈驗證公司Elliptic稱，被盜資金流向了2家加密貨幣交易所。幾家交易所承認了黑客攻擊，但沒有確認資金已轉移到那裡。