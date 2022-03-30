【高盛推介】快手績後急彈再倒跌 美團回吐
2022年03月30日 10:39
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手周二(29日)升約4.6%並在收市後公布截至去年底止全年業績，期內營業額810.82億元人民幣，按年升37.9%，虧損收窄至780.74億元人民幣。快手周三(30日)早段曾高見85港元，突破兩周高位後升幅收窄。目前倒跌報77.2元，跌約1.7%。
美團於本周一(28日)重上150元水平後，周二升約5.8%，周三早段突破160元水平，最高見165.4元，突破兩周高位。現報159.1元，輕微倒跌約0.1%。
觀察個股輪證資金流向，快手好倉於周二獲資金轉向流入，有約190萬元，並見流入牛證的資金集中在70元收回價的近牛。淡倉方面，認沽證於周二也獲資金轉向流入，有約160萬元。
美團方面，近期資金吸納淡倉，上周五(25日)至本周二共錄得約3,480萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。好倉方面，周二流入牛證的資金較集中在150元以上收回價的近牛。
投資者如看好快手，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的快手購(28755)。價外選擇可留意年期約4個月的低面值、低街貨快手購(25818)。牛證方面可留意快手牛(66786)，與現價有約17元收回距離。
快手購28755，行使價90元，2022年6月27日到期，實際槓桿4.8倍，貼價。
快手購25818，行使價111.98元，2022年7月26日到期，實際槓桿5.1倍，價外、低面值、低街貨。
快手牛66786，收回價60元，行使價57元，換股比率100，實際槓桿3.4倍，相近收回價牛證中街貨較低。
快手沽22521，行使價74.95元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.2倍，貼價、低街貨。
快手熊57220，收回價90元，行使價93元，換股比率100，實際槓桿5.8倍，市場上首三高槓桿之一近熊。
快手熊57704，收回價100元，行使價103元，換股比率100，實際槓桿3.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
美團牛66973，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，相近收回價近牛中街貨較低。
美團購29782，行使價178.98元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、行使價180元以下、低街貨產品中，槓桿最高。
投資者如看淡美團，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約6個月的美團沽(11186)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的低面值美團沽(12967)。熊證方面可留意屬遠熊的美團熊(66232)，與現價有約40元收回距離。
美團沽11186，行使價135元，2022年9月13日到期，實際槓桿2.7倍，貼價。
美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿2.9倍，高槓桿、低面值。
美團熊66232，收回價200元，行使價203元，換股比率500，實際槓桿3.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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