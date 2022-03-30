【高盛推介】快手績後急彈再倒跌　美團回吐

高盛(亞洲)有限責任公司：快手周二(29日)升約4.6%並在收市後公布截至去年底止全年業績，期內營業額810.82億元人民幣，按年升37.9%，虧損收窄至780.74億元人民幣。快手周三(30日)早段曾高見85港元，突破兩周高位後升幅收窄。目前倒跌報77.2元，跌約1.7%。

美團於本周一(28日)重上150元水平後，周二升約5.8%，周三早段突破160元水平，最高見165.4元，突破兩周高位。現報159.1元，輕微倒跌約0.1%。

觀察個股輪證資金流向，快手好倉於周二獲資金轉向流入，有約190萬元，並見流入牛證的資金集中在70元收回價的近牛。淡倉方面，認沽證於周二也獲資金轉向流入，有約160萬元。

美團方面，近期資金吸納淡倉，上周五(25日)至本周二共錄得約3,480萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。好倉方面，周二流入牛證的資金較集中在150元以上收回價的近牛。

快手購28755，行使價90元，2022年6月27日到期，實際槓桿4.8倍，貼價。

快手購25818，行使價111.98元，2022年7月26日到期，實際槓桿5.1倍，價外、低面值、低街貨。

快手牛66786，收回價60元，行使價57元，換股比率100，實際槓桿3.4倍，相近收回價牛證中街貨較低。

快手沽22521，行使價74.95元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.2倍，貼價、低街貨。

快手熊57220，收回價90元，行使價93元，換股比率100，實際槓桿5.8倍，市場上首三高槓桿之一近熊。

快手熊57704，收回價100元，行使價103元，換股比率100，實際槓桿3.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

美團牛66973，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，相近收回價近牛中街貨較低。

美團購29782，行使價178.98元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、行使價180元以下、低街貨產品中，槓桿最高。

美團沽11186，行使價135元，2022年9月13日到期，實際槓桿2.7倍，貼價。

美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿2.9倍，高槓桿、低面值。

美團熊66232，收回價200元，行使價203元，換股比率500，實際槓桿3.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。