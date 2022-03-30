張智威：恒指有望挑戰23000　藍籌放榜工行最值博

信誠證券聯席董事張智威稱，美國2年期及10年期國債孳息率在周二(29日)一度倒掛，預示市場擔心未來經濟衰退，但認為俄烏談判有進展，油價和金價回落刺激經濟，能對沖美債息倒掛。港股方面，恒指在季結及期指結算日前衝上22,000關，由於港股估值仍吸引，料可進一步上望23,000點水平。