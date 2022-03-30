張智威：恒指有望挑戰23000 藍籌放榜工行最值博
2022年03月30日 11:28
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信誠證券聯席董事張智威稱，美國2年期及10年期國債孳息率在周二(29日)一度倒掛，預示市場擔心未來經濟衰退，但認為俄烏談判有進展，油價和金價回落刺激經濟，能對沖美債息倒掛。港股方面，恒指在季結及期指結算日前衝上22,000關，由於港股估值仍吸引，料可進一步上望23,000點水平。
比亞迪股份(01211)去年純利及毛利率均下跌，差過市場預期，張表示，俄烏戰爭對電動車電池供應鏈造成嚴重衝擊，憂慮比亞迪未來業績表現，但電動車仍是大勢所趨，有意吸納的投資者可待股價回落200港元樓下，再作短線投機博反彈。另外，長城汽車(02333)去年純利多賺25%，帶動股價反彈，但張智威對其盈利增長能否持續有保留，且走勢仍未擺脫弱勢，暫不宜追入。
中海油(00883)、華潤置地(01109)、工商銀行(01398)、碧桂園(02007)、申洲國際(02313)及蒙牛乳業(02319)等藍籌股周三(30日)相繼公布業績。張氏指，息率高的工行是穩陣之選，預計其業績表現不俗，亦有傳4月中央放水加碼，建議投資者待股價回落至4.65元買入，作中長線部署。