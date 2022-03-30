【高盛推介】騰訊連升3日 資金兩邊部署
2022年03月30日 11:58
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股日前下試350港元關口後靠穩，周二(29日)重上370元水平，周三(30日)早段繼續做好，開市隨即重上380元水平，最高見388.6元。現報384元，升約1.8%，目前為連續第3日上升。有券商料騰訊今年上半年將持續受不確定因素影響，下半年則逐漸得到緩解。及料新遊戲恢復審批、未成年人保護措施影響充分消化等將為騰訊帶來上行空間。該行維持對騰訊「買入」評級，目標價510元。
觀察個股輪證資金流向，雖見近日資金沽出好倉止賺，但過去5個交易日計則共錄得約6,400萬元資金流入。也見資金趁反彈開淡倉，於本周一(28日)及周二共錄得約1,000萬元資金流入。
牛熊證方面，周二部署牛證的資金沽出較遠收回價的產品，並見流入資金較集中在360元收回區域的產品。熊證於周二獲資金轉向流入，有約840萬元，並較集中在400元至420元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，可見周二北水繼續買入騰訊，錄得約2.8億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約5個月的低街貨騰訊購(29019)。貼價選擇可留意屬行使價450元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(29806)。牛證方面可留意屬貼牛的騰訊牛(63110)，與現價有約20元收回距離。
騰訊購29019，行使價460元，2022年8月22日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿、低街貨。
騰訊購29806，行使價450元，2022年9月13日到期，實際槓桿685倍，貼價、行使價450元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊牛63110，收回價365元，行使價362.2元，換股比率500，實際槓桿15.7倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的熱門選擇可留意年期約5個月的騰訊沽(11632)。貼價選擇可留意年期約2個月的低街貨騰訊沽(20220)。熊證方面的貼熊選擇可留意騰訊熊(63626)，遠熊選擇可留意騰訊熊(56567)，與現價有約15及35元收回距離。
騰訊沽11632，行使價337.68元，2022年8月22日到期，實際槓桿5.1倍，熱門。
騰訊沽20220，行使價373.592元，2022年5月26日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、高槓桿。
騰訊熊63626，收回價400元，行使價403元，換股比率500，實際槓桿15.6倍，新上市貼牛。
騰訊熊56567，收回價420元，行使價423元，換股比率500，實際槓桿9.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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