【產經直播】港股短期缺乏上升動力？

2022年03月30日 12:19
  • 東網電視
    更多新聞短片
    俄烏戰事釋出曙光，隔晚美股攀升，港股周三(30日)期結、季結日，重上22,000點關，再上動力有幾多？美國債孳息曲線倒掛，又對金融市場有咩影響？近日科網股低位回升，走勢有望向好？吼入南方東英恒生科技指數ETF(03033)勝算高？
    俄烏雙方新一輪談判具有「建設性」，國際油價及金價顯著回吐，隨着戰事有望緩和，油、金價格短期已見頂？要早着先機部署定反向操作？
    元宇宙熱潮未減，除了廣為人知的NFT外，近期中國召開的全球6G技術大會，有專家表示，2030年將實現6G商用，網絡技術提升加速元宇宙發展，未來元宇宙將會佔市場重要一席？南方東英元宇宙概念ETF(03034)又有咩優勝？
    南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛，以及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
    南方東英元宇宙概念ETF
    http://www.csopasset.com/tc/products/hk-metav
    南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF
    http://www.csopasset.com/tc/products/hk-mscia50
    南方東英WTI原油期貨每日反向 (-1x) 產品
    http://www.csopasset.com/tc/products/i-oil
    南方東英黃金期貨每日反向 (-1x) 產品
    http://www.csopasset.com/tc/products/i-gold
    南方東英全球智能駕駛指數ETF
    https://csop.onlineminisite.com/thematicetf/tc/3162.php
    南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF
    https://csop.onlineminisite.com/thematicetf/tc/3134.php
    南方東英中國醫療健康革新指數ETF
    https://csop.onlineminisite.com/thematicetf/tc/3174.php
    南方東英全球雲計算科技指數ETF
    https://csop.onlineminisite.com/thematicetf/tc/3194.php
    南方東英恒生科技指數ETF
    http://onlineminisite.com/csop/hstech/index.html
    南方東英科創板50指數ETF
    https://csop.onlineminisite.com/star50etf/index.html
    南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
    http://onlineminisite.com/csop/hstech_landi/index.html
    瀏覽更多ETF及槓桿反向產品：
    http://www.csopasset.com/
    歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
    1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/onccnews/
    2.《東網Money 18》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/money18/
    3.東網youtube 頻道：https://bit.ly/3gSulyr