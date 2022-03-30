【產經直播】港股短期缺乏上升動力？
2022年03月30日 12:19
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俄烏戰事釋出曙光，隔晚美股攀升，港股周三(30日)期結、季結日，重上22,000點關，再上動力有幾多？美國債孳息曲線倒掛，又對金融市場有咩影響？近日科網股低位回升，走勢有望向好？吼入南方東英恒生科技指數ETF(03033)勝算高？
俄烏雙方新一輪談判具有「建設性」，國際油價及金價顯著回吐，隨着戰事有望緩和，油、金價格短期已見頂？要早着先機部署定反向操作？
元宇宙熱潮未減，除了廣為人知的NFT外，近期中國召開的全球6G技術大會，有專家表示，2030年將實現6G商用，網絡技術提升加速元宇宙發展，未來元宇宙將會佔市場重要一席？南方東英元宇宙概念ETF(03034)又有咩優勝？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛，以及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
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