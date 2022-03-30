【產經直播】港股短期缺乏上升動力？

俄烏雙方新一輪談判具有「建設性」，國際油價及金價顯著回吐，隨着戰事有望緩和，油、金價格短期已見頂？要早着先機部署定反向操作？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛，以及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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