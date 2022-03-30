長汽：車型售價提高抵銷成本壓力　續加強採購晶片

他表示，目前行業仍面對晶片短缺，普遍處於低庫存，甚至零庫存的狀態，而今年首兩個月「缺芯」對集團銷售帶來較大影響，長汽會持續加強採購晶片，包括與ESP(車身電子穩定系統)配置零件的供貨商博世集團加強溝通，以取得更多供應，同時增加與其他晶片供應商合作，並將於第二季獲得更多供貨，料可緩解「缺芯」問題。

徐續指，長汽仍維持今年銷售190萬輛的目標，會透過推出多款新車增量，包括哈弗和歐拉品牌等都會推出新型號，而歐拉新車售價料達15萬元人民幣(下同)以上。不過，由於哈弗、皮卡的銷售基數較大，相信按年增速相對緩慢，而隨着坦克、歐拉和魏將品牌的銷售渠道增加，將實現更快增長。

被問及內地疫情的影響，他指，上海分區封城的對公司影響有限，因長汽在上海的銷售規模不算大。

至於俄烏局勢方面，徐輝透露，俄羅斯生產和居民需求有受到影響，但當地收入約僅佔公司總收入3%至4%，而公司未來會考慮市場需求、政局變化等因素，調整在俄投資和出口策略，又指長汽在當地已投資4至5年的時間，累計投資金額超過30億元，目前未有撤資計劃。