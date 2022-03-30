「共同富裕」嚇怕？傳內地富豪加速將資產移至新加坡

內地去年提出「共同富裕」政策，當地的有錢人積極尋找方法轉移資產，並將新加坡視為避風港。

外媒報道指出，有新加坡公司正幫助中國有錢人通過家族辦公室結構轉移資產。家族辦公室為私人公司，為富裕家庭處理投資及財富管理，在新加坡設立家族辦公室通常至少需500萬美元的資產。

會計及企業服務公司Jenga創辦人Iris Xu指出，過去一年在新加坡諮詢設立家族辦公室的數量增加1倍，大部分是內地人或來自內地的移民。她表示，Jenga約有50個客戶在新加坡開設家族辦公室，每個都擁有至少有1,000萬美元的資產。她又補充，內地客戶相信在中國有很多致富的機會，卻不確定把錢放在那裡是否安全。

新加坡律師事務所Bayfront Law董事Ryan Lin指出，儘管資本管制意味着許多中國客戶只能以較少資金開設家族辦公室，但他們大多數在海外都有業務，其他人則先將資產移至香港，再轉移至新加坡。

Lin續表示，這種趨勢自2019年香港動盪就已開始，當時許多中國人重新考慮他們的資產安全，隨着政府整頓補教產業並提出「共同富裕」，這個趨勢在去年開始加速。